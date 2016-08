​Interessados em participar da Fenarreco da Melhor Idade já podem realizar inscrição Para inscrição de grupos, entrar em contato por meio do telefone: 3351-3569

Os grupos interessados em participar da Fenarreco da Melhor Idade já podem se programar para o evento, que será realizado no dia 10 de outubro, com uma programação exclusiva para a Terceira Idade. A atração é tradicional na programação da Festa Nacional do Marreco e costuma atrair idosos de Brusque e de vários municípios da região. Centenas de participantes são responsáveis por deixar o Centro de Eventos Maria Celina Viddoto Imhof ainda mais animado.

A programação tem início marcado para as 11h e deverá se estender até as 19h. Já no almoço, os participantes do evento poderão desfrutar de um buffet típico alemão, comercializado na ocasião pelo valor de R$ 28. Marreco recheado, repolho roxo, linguiça de marreco, eisbein (joelho de porco temperado e cozido com especiarias), purê de batata, chucrute e spätzle na manteiga são alguns dos pratos que fazem parte do cardápio.

Além disso, aos grupos será oferecido um lanche com um salgado, um doce e um café pelo valor de R$ 5. Vale ainda destacar que a Festa Nacional do Marreco conta com P​raça de A​limentação e opções variadas de bebidas. No dia 10 de outubro, a entrada para a festa é gratuita e as atrações se estenderão ao longo de todo o dia com atividades esportivas, entretenimento, muita música, dança e animação.

Além de curtir todas as atrações preparadas pela organização da festa mais gostosa do Brasil, os idosos aproveitam também a oportunidade para rever amigos e fazer novas amizades. São esperadas aproximadamente duas mil pessoas. Para mais informações e inscrição de grupos, entre em contato por meio do telefone: 3351-3569.