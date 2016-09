09/09/2011: O dia que Brusque parou Há 5 anos nosso município sofria uma de suas maiores enchentes

Há exatamente 5 anos atrás Brusque era novamente atingida por uma grande enchente. As atenções da população naquela Sexta-Feira, 09 de Setembro de 2011 estavam voltadas ao nível do Rio Itajaí Mirim, que não parava de subir. Difícil descrever aqui qual o Bairro de nossa cidade que foi o mais atingido. As fortes chuvas ocorridas no dia anterior até parte da madrugada seguinte fizeram com que nossa cidade amanhecesse submersa naquela ocasião.

As águas sem piedade, tomavam conta das ruas e casas bem como também das lojas do comércio em geral. A tensão e o medo estavam estampados nos semblantes das pessoas que nada podiam fazer senão, torcer para que as águas baixassem. Segundo Dados da Defesa Civil, o Itajaí Mirim alcançou seu pico na marca de 10,3 metros. Uma triste realidade vivida pelos Brusquenses. Por sorte não foi registrado nenhum óbito por conta deste evento.

O dia seguinte

Assim que as águas baixaram, iniciou-se uma árdua tarefa de reconstrução. O cenário que era desolador, diante de tanta destruição não desanimou ninguém. Ao contrário. Pelos quatro cantos de nosso município o que se via era trabalho, muito trabalho, pessoas com um objetivo só, reerguer Brusque..



E não demorou muito para isto acontecer. Os dias seguiam e cada vez mais se percebia que o pior já havia passado. Méritos de um povo trabalhador que tem em suas veias, um sangue guerreiro herdado por seus antepassados.

Brusque ontem, hoje e sempre, a luta de teu povo não te deixa órfão!