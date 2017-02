15ª Feira de Aves e Pequenos Animais tem data definida A festa será realizada no Pavilhão da Fenarreco entre os dias 20 e 23 de julho

​A 15ª edição da Feira de Aves e Pequenos Animais será realizada em Brusque de 20 a 23 de julho. A data foi confirmada nesta quarta-feira, 8, em reunião entre o coordenador da Associação de Criadores de Aves e Pequenos Animais de Brusque (Acapab), Vinícius José Bado, o Badão, com o prefeito Jonas Paegle e o secretário de Turismo João Beuting.

A montagem das gaiolas para o evento já começa no dia 17, uma segunda-feira. A prefeitura fará toda a parte de transporte dos animais até o Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof e também ajudará com a parte de pessoal para dar suporte à feira.

O prefeito destaca que esse é mais um evento importante para o Turismo da cidade, área que a prefeitura quer estimular. “São eventos como esse que trazem pessoas para a nossa cidade e diversificam a economia do município”, diz.

O secretário de Turismo, João Beuting, comenta que a administração municipal trabalhará em parceria com os coordenadores para fazer um grande evento. “É um evento tradicional, que já ocorre há muitos anos no município e que traz um bom público à nossa cidade”, ressalta.

Evento é um dos maiores do país

Segundo Badão, são estimados cerca de 7 mil pessoas durante os três dias de evento. Ele comenta que a feira está entre as maiores feiras de aves do país. “A cidade de Esteio (RS) tem uma quantidade maior de aves do que a nossa, mas Brusque tem uma variedade maior de raças”, destaca.

Segundo ele, são pelo menos 70 raças distintas. Outro diferencial da cidade é o preço. “Temos casos em que um casal de aves chega a custar menos da metade do preço do que em outros locais”, diz.