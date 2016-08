2º BQ(en)Cena apresenta espetáculo Ao Som dos Teares Peça teatral ocorrerá nesta quarta-feira, 31, no Teatro do Cescb

O 2º BQ(en)Cena apresenta nesta quarta-feira, 31, o espetáculo de encerramento de 2016: Ao Som dos Teares, realizado pela própria Oficina de Montagem Teatral do evento.

Em 1949, um jovem de 32 anos é encontrado morto em seu quarto, deitado em sua cama, com um tiro na cabeça. O inesperado acontecimento se revestiu de interrogações nunca esclarecidas. Teria ele sido assassinado ou pôs fim à própria vida? Justiça, imprensa, polícia, família e sociedade lançaram ao fato distintos veredictos, sem, contudo, chegar a um juízo final.

O espetáculo será realizado no teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb), às 19h30.

Os ingressos antecipados são vendidos por R$ 5, no primeiro lote, R$ 10 no segundo e R$ 20, no terceiro, e podem ser adquiridos na recepção do Cescb, ou pelo site.