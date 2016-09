31ª Fenarreco deve gerar cerca de 300 empregos temporários Além de proporcionar diversão, os 11 dias do evento também podem garantir renda extra aos brusquenses

Faltando 31 dias para o início da 31ª Festa Nacional do Marreco (Fenarreco), os preparativos para o evento já estão em ritmo acelerado. Além de proporcionar 11 dias de muita diversão para o público de toda a região, a festa também é uma oportunidade que muitas pessoas têm de garantir um emprego temporário.

O secretário de Turismo e vice-prefeito de Brusque, Rolf Kaestner, afirma que a Fenarreco chega em uma boa hora porque deve gerar cerca de 300 postos de trabalho diretos. “Diante da atual situação socioeconômica, vamos gerar um bom número de vagas temporárias. Isso é muito bom. É um momento que as pessoas poderão ter uma renda extra e aliviar um pouco a sua situação financeira”, diz.

Ele afirma que a secretaria já entrou em contato com os fornecedores da festa para ajustar a contratação dos trabalhadores temporários. Segundo ele, nos anos anteriores a secretaria recebia os currículos e encaminhava aos empregadores. Neste ano, por conta do período eleitoral, os currículos deverão ser entregues diretamente às empresas. “Informamos aos empregadores esta situação e deixamos o espaço do pavilhão à disposição para marcarem uma data e fazerem a seleção dos funcionários. Tem a choperia (Germânia), o restaurante (Schmitt), a limpeza (Minister), segurança, o pessoal do parque também deve contratar mão de obra local”, diz.

A cervejaria Germânia é uma das empresas que faz a contratação de trabalhadores temporários para a Fenarreco. De acordo com o gerente, Nério Kosenhoski, este ano devem ser contratadas 80 pessoas para o bar e mais 25 para os caixas. “Vamos montar duas equipes. Uma vai trabalhar durante todo o evento e outra só virá aos fins de semana, quando abre lá em cima”, diz.

Ele afirma que no ano passado a empresa chegou a receber 400 currículos. Para este ano, a seleção já está aberta. “Já começamos a receber alguns currículos e, neste ano, devido a situação econômica, acredito que o número será bem maior que no ano passado”.

Quem tem interesse em ocupar uma das vagas temporárias da Germânia pode levar o currículo com foto de quarta-feira a sábado, das 16h às 22h, na choperia anexa ao pavilhão. “Não é necessário ter experiência, basta ter vontade de trabalhar. Vamos iniciar as entrevistas no fim do mês”, diz Kosenhoski.

A 31ª edição

Uma extensa programação foi preparada para os 11 dias de festa. 50 bandas se apresentarão em três palcos e garantirão muita animação para o pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof em cerca de 150 horas de músicas típicas alemãs.

A programação da festa conta com uma série de outros atrativos, como a gastronomia alemã, o chope industrial e artesanal e as apresentações de grupos folclóricos, além de parque de diversões e das tradicionais brincadeiras, como o concurso do chope em metro, a corrida de tamancos e o serra-serrador.

Outras opções gastronômicas também poderão ser encontradas na praça de alimentação, como a tradicional batata recheada. Os visitantes poderão adquirir os produtos e artigos comercializados por artistas locais, na Feira de Artesanato, que contará com mais de 30 expositores.

Cerca de 4 mil pessoas estarão envolvidas no desfile de abertura da festa, programado para o dia 6 de outubro, às 18h30, na avenida Cônsul Carlos Renaux. E como de costume, em 10 de outubro ocorrerá a Fenarreco da Melhor Idade com uma programação exclusiva para Terceira Idade, e dia 11 será realizada a Fenarreco das Crianças.

A programação contempla dias com entrada gratuita, como 6, 9, 10, 12 e 16 de outubro. Já nos demais dias a entrada será cobrada a partir das 17h. O valor do ingresso é R$ 10. Pessoas com traje típico completo não pagam entrada até as 21h. A Festa Nacional do Marreco será realizada entre os dias 6 e 16 de outubro.

Desfile de abertura

Os interessados em participar do desfile de abertura da 31ª Fenarreco devem realizar a inscrição até o dia 23 de setembro por meio do e-mail turismo@brusque.sc.gov.br ou ainda, por telefone, no (47) 3351-3569 ou (47) 3396-6718. É preciso informar o nome do grupo ou empresa, o número total de participantes, a presença ou não de alegorias, telefone e e-mail e uma pessoa responsável.

Realeza

As brusquenses interessadas em representar a festa podem realizar a inscrição no concurso para escolha da realeza da 32ª Fenarreco. As jovens devem entregar a documentação na Secretaria de Turismo, localizada no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, até 30 de setembro. O concurso será realizado no último dia da Fenarreco deste ano, às 20h.

Realeza Mirim

As meninas interessadas em representar a 32ª Fenarreco poderão participar do concurso para escolha da Realeza Mirim. A ficha de inscrição deverá ser entregue na Secretaria de Turismo, localizada no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, ou ainda, por e-mail turismo@brusque.sc.gov.br, acompanhada de duas fotos 10×15, até o dia 16 de setembro. O concurso ocorrerá em 11 de outubro, às 15h.