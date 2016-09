36ª edição da festa da Apae será realizada neste fim de semana O evento contará com animação musical da dupla Rodrigo Bianchini e Fábio Baron e banda Nossa Legião

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realiza nesta sexta-feira e sábado, a 36ª edição da festa da entidade. O evento ocorrerá na sede da associação.

Na sexta-feira, 16, a festa inicia às 19h e serão vendidos polenta com galinha e churrasco. A dupla Rodrigo Bianchini e Fábio Baron anima o evento, a partir das 20h30.

Já no sábado, às 18h, será realizado um Culto Ecumênico no local. Os festejos seguem com a venda de churrasco, além da animação da banda Nossa Legião, também a partir das 20h30. No local também haverá atrações como roda da fortuna, pescaria e as barracas dos alunos e a do Clube de Mães da Apae de Brusque.

Os cartões para polenta com galinha e churrascos são vendidos por R$ 20 e R$ 35, respectivamente, e podem ser adquiridos antecipadamente na sede da entidade.