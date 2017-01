5 livros que todo adolescente deveria ler Eles indicam, nós indicamos

Hoje a gente começa uma nova coluninha aqui no Like. A ideia é inverter um pouco a direção da conversa, trazendo para cá livros, filmes, séries e o que mais calhar… que a gente ache que todo adolescente deveria conhecer.

Pode ser algo que tenha sido importante na adolescência de quem está indicando. O adolescente que vive em você… dando dica para o teen que estiver por aqui, lendo esta página. Você pode ter 15 ou 90 anos, não importa. A graça da coisa é compartilhar uma paixão ou algo que tenha ajudado a definir quem você se tornou.

Claro, a brincadeira está aberta para você. Mande sua indicação para like@municipiomais.com.br e traremos tudo para cá, em edições extraordinárias!

Hoje começamos com livros que a gente pode chamar de introdutórios. Aqueles que fazem parte do caminho “livrístico” de boa parte dos que aprendem a amar a literatura. Mãos às páginas!

5 livros que todo adolescente deveria ler

Harry Potter – Várias pessoas que responderam à pergunta (Que livro ou filme “fundamental para a vida” você indicaria para um adolescente?) no Facebook indicaram a saga escrita por J. K. Rowling. E a gente sabe que é a mais certeira das indicações. Entre os nossos likers, vários pegaram gosto pelos livros ao mergulhar no universo do bruxinho atormentado. A porta de entrada perfeita.

O Pequeno Príncipe – Antigamente, havia muito preconceito envolvendo a obra de Saint-Exupéry, por ser sempre citados em concurso de misses como livro preferido das moças. Nos últimos anos, essa redução da realidade acabou se dissipando, ajudada pelas novas edições belíssimas do livro e pelo filme de 2015. Adolescentes, pré-adolescentes e mesmo crianças que gostem de histórias merecem o prazer de ter contato com suas páginas poéticas.

Fernão Capelo Gaivota – Susana Bastiani lembrou deste clássico dos anos 70, escrito por Richad Bach. A evolução do personagem principal lembra vagamente as viagens do Pequeno Príncipe e talvez seja uma sequência perfeita para oferecer para teens que tenham gostado dele…

Os Patins de Prata – um clássico da literatura infanto-juvenil, lembrado no post facebookiano por Marga Pavesi. O livro escrito por Mary Mapes Dodge em 1865 lembra um pouco outro clássico talvez mais conhecido, embora escrito alguns anos depois… e que poderia estar nesta lista, Mulherzinhas. Em ambos os livros, filhos de uma família pobre tentam ajudar a mãe a manter a casa e sonham com um futuro melhor. No caso dos irmãos Hans e Gretel, a história acontece na Holanda e envolve uma corrida de patins que vai premiar o vencedor com os patins do título. O livro é um tesouro que merece ser redescoberto.

O Mundo de Sofia / O Dia do Curinga – com a palavra, Fernanda Trindade, que indicou a dupla escrita por Jostein Gaarder, subindo um belo degrau no tipo de conteúdo oferecido aos leitores novato: “os dois livros são do mesmo autor, sendo que a vantagem do segundo é não ter a responsabilidade de contar toda a história da filosofia”. Desde seu lançamento, O Mundo de Sofia foi aplaudido exatamente por explicar, de uma maneira descomplicada e desvestida de academicismo, as correntes filosóficas para iniciantes de todas as idades. Vale a visita!

Começamos assim, básicos e quase leves. Na próxima lista, vamos pegar mais pesado, aguarde!

Claudia Bia – editora do Like