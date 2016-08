6ª Freundenfest oferecerá passeio de balão Evento ocorre das 10h às 18h no estacionamento do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof

A sexta edição da Freundenfest, que ocorrerá amanhã, contará com um diferencial em relação às edições anteriores. Neste ano, os organizadores do evento disponibilizarão passeios de balão aos visitantes.

O evento ocorre das 10h às 18h no estacionamento do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, em frente ao pavilhão. Por outro lado, o passeio de balão ficará à disposição a partir das 14h, gratuitamente.

“O balão é um diferencial para a festa. Um atrativo a mais, até porque chama a atenção do público. A nossa festa é totalmente diferente das outras. A concentração das barracas é como um circuito e é mais fácil do pessoal interagir. E com essas coisas para agregar, a festa continua com a mesma essência, mas com outros atrativos”, explica um dos organizadores do evento, Nei Ferreira.

A expectativa da organização é de que, assim como no ano passado, de 10 a 12 mil pessoas circulem pela festa. Ao todo, 103 grupos se inscreveram na edição deste ano. Serão cerca de 47 pessoas por barraca.

“O principal objetivo da Freundenfest é reunir os grupos de amigos e fazer uma grande festa. E não são somente grupos de Brusque que participam. Há grupos de Blumenau, de Balneário Camboriú, de Guabiruba e de Gaspar”, afirma Ferreira.

Assim como em 2014 e em 2015, neste ano a Freundenfest também disponibilizará aos visitantes um pub com três cervejarias, além de um food truck e um espaço com churros gourmet.

“Antigamente, pessoas que não eram de nenhuma barraca e que vinham para a festa não tinham o que consumir. Daí colocamos esse pub e uma tenda com 10 por 15 metros para o pessoal de fora também aproveitar”.

Tradição

Integrante do grupo Rancho Egon Kohler Panca e cia, o cozinheiro Paulo Panca, de 48 anos, participa da Freundenfest desde as primeiras edições. Neste ano, além dele, outros 17 adultos e mais seis crianças também farão parte da barraca do grupo.

“Eu gosto muito de participar dessas festas. É muito legal. E todo ano eu sou o responsável pela comida do grupo. Tento sempre fazer coisas diferentes em cada ano. Como vou fazer uma cirurgia dia 2 de setembro e tenho que pegar leve, nesse ano vou fazer comida de boteco, com petiscos como pão com mortadela, bolinho de carne e torresmo”, afirma Panca.