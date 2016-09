A melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades.

Muita gente me conhecem através das redes sociais. São milhares de pessoas que integram a minha lista tanto no Twitter bem como Facebook. Minha intenção sempre foi agregar conhecimento, informação e entretenimento ao público procedendo de forma respeitosa e fugindo de assuntos polêmicos, evitando assim, atritos desnecessários originados por motivos muitas vezes fúteis. E foi procedendo desta forma que conquistei o respeito e a confiança de grande parte das pessoas, por sinal, motivo de satisfação pra mim. Mas o que jamais imaginei, seria ter um amigo virtual, sem ter o visto uma única vez pessoalmente, depositar tamanha confiança a ponto de querer dar um presente, nada mais nada menos, que uma Estação Meteorológica.

Começava a partir daí, a automatizar meu trabalho. O felizardo poderia ser qualquer outra pessoa, no entanto, escolheu a mim. Sim, foi isso que aconteceu tempos atrás. O nome dele é Horácio Mello, morador de Palhoça, região da Grande Florianópolis. Quando havia me comunicado seu ato através do Chat, a princípio achei que pudesse ser alguma brincadeira dele. Mas na verdade, o equipamento já estava com destino definido, na caixa, produto novo. O questionei dizendo que nossa amizade era apenas virtual e como eu poderia aceitar tamanha gratidão? São coisas assim que me motivam a acreditar cada vez mais que quando se quer se conquista, sem esforço, sem cobrança, sem apelação sem interesses. Ser autêntico, isso basta. Agradeço a ele, meu amigo Horácio, que ao contrário de muitos políticos desonestos, deu um exemplo de humildade e sabedoria. As informações desta estação me ajudam e muito, a monitorar as condições do tempo em Brusque e levar estes dados a população de nosso município. ”OBRIGADO”!