A partir desta sexta-feira últimos bairros retiram os carnês do IPTU

A equipe da Secretaria da Fazenda que faz a entrega dos carnês do IPTU começa nesta sexta-feira, 17, a efetuar a entrega para os últimos bairros do calendário. A partir desta sexta os contribuintes dos bairros do Centro, Centro II, São Luiz, Steffen, São Pedro e Bateas devem retirar o IPTU.

Os boletos estão sendo distribuídos no pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Imhof (Pavilhão da Fenarreco), das 8h30min às 17h 30 . A partir do dia 22/02 até 09/03, quem não retirou o carnê pode se dirigir ao Pavilhão para pegar o IPTU, independente de bairro.

Impressão via internet

O contribuinte que quiser também pode imprimir o boleto via internet. A prefeitura de Brusque disponibilizou link para impressão dos carnês. Basta apenas acessar o site da prefeitura www.brusque.sc.gov.br e clicar no banner que está no lado superior da página.

Desconto

Os contribuintes que optarem pela cota única têm direito a 20% de desconto. Quem pagar em 3 parcelas, que vencem em 10 de março, 10 de abril e 10 de maio, vão ter um desconto de 10%.

O bom pagador também vai contar com desconto, quem estiver em dia com o IPTU vai ter direito a um desconto de 5%.

Quem fazer a opção por pagar parcelado, 10 prestações, a primeira parcela será em 10 de março e a última em 10 de dezembro. Lembrando que o valor mínimo da parcela é de R$ 50 (cinquenta reais).

Isenção

Para os contribuintes que tiveram direito à isenção em 2016, como aposentados e pensionistas, e que continuem preenchendo os requisitos estabelecidos na legislação municipal, a isenção de 2017 se dará de forma automática não sendo necessário levar a documentação até a prefeitura.

A isenção automática somente é válida para aqueles que entregaram a documentação e a mesma foi deferida em 2016. Os que entregaram a documentação em 2015, deverão fazer novamente o cadastro na Secretaria da Fazenda, na sede administrativa da Prefeitura, a partir do dia 03 de abril de 2017.