A saúde em nossas mãos

Costuma-se associar o inverno a resfriados, gripes e outras infecções. No entanto, engana-se quem pensa que a causa das infecções seja o frio. Na verdade, são causadas por contaminações entre os indivíduos, ou seja, infecções passadas de uma pessoa para a outra. E a principal via de contaminação são as MÃOS, as quais encostam em locais previamente contaminados (por outras mãos!) e depois entram em contato com boca, alimentos, nariz, olhos.

Eis, portanto, a importância do que podemos chamar de ‘etiqueta da higiene’, a fim de evitar que as mãos carreguem partículas de secreções contaminadas e espalhem os micro-organismos em corrimões, maçanetas, cédulas de dinheiro, celulares, mesas… Dentre os micro-organismos estão bactérias, fungos, mas principalmente, os vírus, que podem ser altamente contagiosos e resistentes.

Seguem algumas dicas para evitar a contaminação, tanto sua quanto de seus próximos. São dicas tão simples, mas no dia-a-dia não raro são esquecidas e, convenhamos, atualmente pega mal não ter esta etiqueta.

- Lavar as mãos. Tão básico mas, acredite, tão esquecido! Antes de comer, antes e depois de manusear alimentos, depois de ter contato com qualquer secreção do corpo (nariz, boca, lágrima, ir ao banheiro..), contato com feridas, antes e depois do contato com pessoas doentes ou bebês , depois de usar lenços.. Lavar sempre as mãos com água e sabão, ou utilizar álcool gel 70%.

- Sobre os lenços: Nada de lenços de pano! Imagine um reduto de secreção no pano, sendo constantemente levado às suas mãos, boca e bolso… nada agradável, e uma forte fonte de contaminação! Utilize lenços de papel, descartando-os em seguida, além da higienizar suas mãos após o uso.

- Na hora do espirro ou da tosse: Cobrir a boca, sim. Mas não com suas mãos. Utilize lenços descartáveis ou, caso não os possua, cubra a boca com o antebraço, deixando as suas mãos livres para tocar na maçaneta de uma porta, por exemplo, ao ir lavar suas mãos e antebraço. Se estiver em uma mesa, vire-se para o lado e cubra a boca com um guardanapo. Higienize as mãos em seguida.

- Olhos: a principal causa de conjuntivite são as mãos contaminadas que entram em contato com os olhos. Não é por OLHAR alguém com conjuntivite (na verdade, você nem precisa ver alguém com conjuntivite para ter a contaminação, pois alguns vírus podem permanecer vivos por diversos dias em determinadas superfícies). Portanto, se alguém com conjuntivite enxugou suas lágrimas com as mãos e, sem lavá-las, encostou em determinados objetos (como corrimão, teclados..), você poderá contaminar suas mãos ao tocar nestes mesmos locais, mesmo dias após a pessoa com conjuntivite ter passado por lá. E se você colocar a mão nos olhos… já sabe, né? O mesmo processo de contaminação acontece com alguns tipos de gripes e resfriados!

Fique atento aos seus hábitos e promova saúde com atitudes simples, mas poderosas!

Maiara Dalcegio Favretto – Oftalmologista