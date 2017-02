A segunda temporada de Stranger Things

Domingo foi dia de Super Bowl. Que é um dos pontos altos do ano… e não só para os amantes do futebol americano. A final do campeonato da National Football League dos EUA é, há muitos anos, uma vitrine super visível, tanto para os artistas que são convidados para se apresentar Halftime Show quanto para os patrocinadores que pagam muito para aparecer em seus intervalos. Virou uma tradição que os anúncios sejam novos, exclusivos, super produzidos, capazes de causar o maior impacto possível.

Para reforçar o buzz e o hype (ou seja, para reforçar a atenção dispensada e os comentários nos sites e redes sociais), as empresas liberam imagens ou teasers dos anúncios. Foi assim que essa imagem apareceu na semana passada: a segunda temporada de Stranger Things teve direito a anúncio no Super Bowl (quanto poder, Netflix!), mostrando Dustin, Mike e Lucas vestidos como Ghostbusters.

O vídeo está aqui.

E a ansiedade fica gritando até o lançamento da segunda temporada da série, em outubro. Quem aguenta?

C.B.