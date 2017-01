Abel estreia em casa contra equipe de Zé Roberto Guimarães Retorno do voleibol profissional em Brusque será marcado pelo jogo deste sábado

Retorno do voleibol profissional em Brusque, presença de tricampeão olímpico e jogo que promete pegar fogo. Todos os caminhos levam para a Arena Brusque neste sábado, 28, a partir das 20h. Após vencer na estreia da Superliga B fora de casa, a Abel/Havan/Brusque quer contar com a força da torcida para superar o grande favorito ao título: o Barueri.

A partida é válida pela segunda rodada da competição que dá vagas para a elite do voleibol nacional. Se surpreender, a Abel pode alcançar até mesmo a liderança geral da Superliga B. Atualmente, o Barueri lidera enquanto a equipe brusquense está na terceira posição.

Fé na torcida

O técnico Maurício Thomas confia que a torcida de Brusque será o sétimo jogador em quadra. Ele aponta o Barueri como favorito na competição, mas não descarta uma vitória das donas da casa. “Eles têm um volume de investimento maior, só uma jogadora deve pagar todas folhas das nossas atletas, mas não estamos vendo a partida nesse sentido. Será uma grande oportunidade para nossas atletas mostrarem serviço, muitas delas começando a carreira agora”.

As adversárias contam com o comando de Zé Roberto Guimarães, técnico tricampeão olímpico que tem em seu currículo a façanha de ter vencido a maior competição poliesportiva do mundo com as seleções masculina (Barcelona, 1992) e feminina (Pequim, 2008 e Londres, 2012).

Para fazer frente a essa equipe, portanto, a semana da Abel foi repleta de treinamentos. As atletas deram duro na preparação, e Thomas aproveitou para corrigir alguns detalhes. Na partida de estreia, contra o Clube Curitibano, a equipe de Brusque largou vencendo por dois sets, mas sofreu o empate e decidiu tudo no tie-break. Desta vez, os vacilos serão ainda menos perdoados. “A gente perdeu muito no contra-ataque e tivemos uma instabilidade na nossa recepção, o que aprimoramos durante a semana porque vamos ter um jogo pesado contra o Barueri”, completa.

Feliz com o retorno do voleibol profissional em Brusque, Thomas se diz motivado para dar o melhor de si na competição. “Começamos pequenos, apenas com a escolinha, e com o tempo conseguimos evoluir essas atletas. Agora temos jogadoras da base que fazem parte da equipe profissional, o que nos dá muito orgulho”.