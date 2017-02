Abel faz confronto direto pela vice-liderança da Superliga B Equipe enfrenta o Bradesco, atualmente na segunda posição, na Arena Brusque

Com a força de sua torcida, a Abel / Havan / Brusque vai para cima do Bradesco amanhã à noite. O time brusquense tenta uma sequência de vitórias depois de superar o São Bernardo no território adversário. Se vencerem, as donas assumem a vice-liderança da competição, atualmente pertencente às adversárias de sábado.

A partida será na Arena Brusque, às 20h, e contará com sorteio de bola oficial para os espectadores, autografada pelo técnico da equipe brusquense, Mauricio Thomas. O ingresso tem o custo de R$ 10.

Em ascensão

Depois de três partidas e duas vitórias, a Abel chegou à terceira posição, desbancando elencos adversários que também seguem na luta por uma vaga na elite do voleibol feminino, a Superliga. Na última partida, contra o São Bernardo, as atletas fizeram a melhor partida da temporada e perderam apenas um set. Os fundamentos tiveram notável aperfeiçoamento, e o tão falado entrosamento parece ter finalmente aparecido para o elenco brusquense.

Os principais nomes da equipe, como Mayany, Thaynã, Rafaela e Déborah aos poucos vão se reconhecendo em quadra, e a expectativa é de um grande espetáculo na Arena Brusque. O primeiro confronto dentro de casa demonstrou certo nervosismo das atletas locais.

Isso unido a uma verdadeira constelação formada pelo técnico Zé Roberto Guimarães levou o Barueri a vencer por 3 sets a 0. Agora, contudo, mais maduras dentro da competição, as meninas que defendem o clube brusquense prometem sair com a vitória e a cabeça erguida do duelo contra o Bradesco.

A equipe paulista, que manda seus jogos em Osasco, faz grande campanha até aqui. Com apenas duas rodadas disputadas, chegou a vice-liderança depois de vencer Unochapecó por 3 a 1 e o lanterninha São José dos Pinhais por 3 a 0.