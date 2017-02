Abel faz melhor partida da temporada e vence São Bernardo fora de casa Equipe tomou conta das adversárias e agora escala na tabela de classificação da Superliga B

A Abel/Havan/Brusque fez uma apresentação de gala no ginásio Baetão, em São Bernardo. Jogando contra o time da casa, a equipe brusquense venceu por 3 a 1 e conquistou a segunda vitória em três partidas. O resultado recolocou o time nas cabeças da tabela de classificação da Superliga B e foi a recuperação depois da derrota para o Barueri na Arena Brusque.

O time dorme na vice-liderança, mas no próximo sábado, 4, o Bradesco pode tomar a posição. A próxima partida da Abel será na Arena Brusque no dia 11, um sábado, contra o Bradesco, em duelo direto pelas primeiras posições na tabela.

A partida

Desde o primeiro set, a superioridade era brusquense. Aproveitando que o ginásio do ABC Paulista estava praticamente vazio, a Abel se sentiu em casa e golpeou desde o início. Não a toa, a primeira parcial terminou com vitória imponente pelo placar de 25 a 19.

Já no segundo set, apesar de vitória, a situação ficou melhor para as donas da casa. Jogando em alguns erros da Abel – como recepção e contra-ataques – o São Bernardo chegou a ser competitivo em alguns momentos, mas o triunfo terminou com a Abel, pelo placar de 25 a 21.

Aí voltou a acontecer o apagão da partida de estreia, contra o Clube Curitibano. A equipe comandada por Maurício Thomas precisava apenas vencer mais um set para fechar o jogo, mas foi superada pelas adversárias. O confronto do terceiro set foi ponto a ponto, e terminou em 26 a 24.

Contando com a boa entrada de Déborah e a precisão de Mayany, o time de Brusque se recuperou e não deixou que a partida fosse para o tie-break. Abrindo desde o começo do quarto set uma vantagem numerosa no placar e contando com a fragilidade da recepção adversária, a Abel sacramentou a conquista em São Paulo com a vitória do quarto set por 25 a 17.