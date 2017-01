Abel inicia os treinos para a disputa da Superliga B O primeiro jogo acontece no dia 21 de janeiro contra o Curitibanos

​A Arena Brusque vai dar início ao sonho de ter novamente uma equipe de vôlei representando a cidade na Superliga. O time da Abel/Havan/Brusque iniciou na última semana a preparação para a participação na Superliga B.

As primeiras movimentações com bola começam com os treinos que são realizados na Arena Brusque. O time se prepara em dois horários, das 9h às 12h e das 16h às 20h. Para o supervisor técnico da equipe, Antônio Carlos Moreto, o desafio vai ser grande. “É uma competição difícil, com um time que tem um técnico campeão olímpico. Vamos colocar Brusque na rota do vôlei, vamos fazer o melhor para isso”, disse.

Brusque não tinha uma equipe na liga nacional há quase 10 anos. A intenção da coordenação do time é resgatar o espírito do voleibol na cidade. Quem vencer a competição garante uma vaga na elite do voleibol brasileiro.

Estreia

A Abel/Havan/Brusque faz sua estreia na competição no dia 21 de janeiro, jogando contra o time Curitibano, do Paraná. Em casa a equipe estreia contra o time do Barueri (SP), que tem como treinador o técnico da seleção feminina de voleibol, José Roberto Guimarães. A partida acontece no dia 28 de janeiro.

Jogos:

21/1 – 18h – Clube Curitibano (PR) x Abel/Havan

28/1 – 20h –Abel/Havan x Barueri (SP)

3/2 – 19h – São Bernardo (SP) x Abel/Havan

11/2 – 20h –Abel/Havan x ADC Bradesco (SP)

22/2 – 20h15 – ACV/Unochapecó/Orbens x Abel/Havan

4/3 – 20h – Abel/Havan x São José dos Pinhais (PR)​