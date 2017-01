Abel perde para Barueri na estreia em casa pela Superliga B Equipe paulista, do técnico Zé Roberto Guimarães, fez 3 sets a zero neste sábado

A Abel/Havan/Brusque fez sua estreia em casa na noite deste sábado, 28, pela Superliga B de vôlei. A equipe comandada pelo técnico Maurício Thomas perdeu por 3 sets a 0 para o Barueri, equipe comandada pelo tricampeão olímpico Zé Roberto Guimarães, e favorita ao título.

A torcida brusquense fez uma grande festa para a estreia da Abel jogando na Arena, que não estava completamente lotada, mas recebeu bom público. A partida foi vencida por Barueri com parciais de 25 a 19, 25 a 22 e 25 a 16.

O primeiro ponto do jogo foi do Barueri, em um ataque errado da equipe brusquense, após uma bola ser levantada muito perto da rede. No primeiro set, a ansiedade fez a Abel cometer erros: de saque, por exemplo, foram cinco. O Barueri chegou a abrir 5×1 de vantagem.

Apesar da desvantagem no placar, as meninas da Abel demonstraram muita vibração a cada ponto conquistado, empurradas pela barulhenta torcida que compareceu à Arena.

A equipe chegou a encostar no placar na metade do set, ficando a dois pontos de empatar, mas no final o time paulista conseguiu virar mais bolas, sobretudo explorando o bloqueio .

Equilíbrio

No segundo set, a Abel jogou de igual para igual com Barueri, e esteve à frente no placar durante boa parte do tempo. O começo foi bastante promissor: o time brusquense abriu 3 a 0 com dois pontos de saque.

Barueri encostou e, a partir daí, o jogo foi lá e cá, sem nenhum time abrir mais do que dois pontos de diferença. Com 16 a 15 para a equipe visitante, o técnico Maurício Thomas pediu tempo. No retorno, Barueri abriu três pontos que encaminharam o resultado final de 25 a 22.

Para Thomas, o equilíbrio do segundo set foi conseguido com a redução dos erros, sobretudo de saque. O técnico diz que, no primeiro set, a Abel tentou forçar demais o saque para quebrar o passe das adversárias, e acabou por cometer muitos erros.

“A gente errou muito o saque no primeiro set por causa da ansiedade, estava querendo forçar. No segundo set a gente diminuiu os erros, conseguiu equilibrar o jogo”, diz Thomas.

Vantagem maior

O equilíbrio do segundo set ficou para trás no terceiro, quando as donas da casa perderam por uma diferença de nove pontos. A abel precisava da vitória para se manter viva no jogo, mas a ansiedade novamente fez com que o time cometesse muitos erros.

A equipe paulista mostrou força no ataque, virando diversas bolas na diagonal, onde a cobertura da Abel não funcionou corretamente.

Avaliação

O técnico da Abel disse, ao final da partida, que apesar do resultado adverso confia no desempenho da equipe para os próximos jogos.

“A gente fez uma partida um pouco abaixo do que apresentou lá em Curitiba, mas era uma estreia, gerou uma ansiedade muito grande, a gente errou muito, errou muito saque”, disse Maurício Thomas, que destaca a disparidade de estrutura entre as equipes que duelaram na Arena.

“Eu sei da dificuldade que é, da luta delas, a gente está no começo. [A equipe] Está de parabéns por ter entrado aí e enfrentado um grande time. É uma desproporção muito grande pelo investimento. A gente sai de cabeça erguida, vamos buscar outras vitórias”, declarou Thomas.

Próximo desafio

A Abel volta a entrar em quadra nesta sexta-feira, 3 de fevereiro. A equipe de Brusque enfrentará o São Bernardo, fora de casa, em partida marcada para as 19 horas.