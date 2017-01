Abel vence Clube Curitibano fora de casa e estreia com vitória na Superliga B Conquista foi diante de ginásio lotado em Curitiba e partida chegou a ir para o tie-break após reação adversária

O primeiro passo rumo à elite do voleibol feminino foi dado pela Abel/Havan/Brusque. A equipe ignorou a pressão da torcida adversária e, em pleno ginásio do Clube Curitibano lotado, venceu o elenco adversário por 3 a 2, com parciais de 27 a 29, 23 a 25, 25 a 21, 25 a 22 e 11 a 15. A vitória foi de suma importância para o elenco que inicia a luta por vagas para a Superliga A, e teve de ser decidida no tie-break.

A equipe brusquense venceu os dois primeiros sets, mas cedeu empate e precisou arranjar forças na derradeira. Além e não contar com o fator casa, teve que superar adversárias de renome, como as medalhistas olímpicas Valeskinha e Flávia Assis. No próximo sábado, 28, a partir das 20h, a Abel faz sua estreia em casa, contra o Barueri do técnico multicampeão Zé Roberto.

A partida

O primeiro set já mostrou o que seria a partida entre Abel e Curitibano. Suado e batalhado do início ao fim, o jogo variou. Ora a Abel dominava na pontuação, ora o Curitibano passava na frente e a disputa foi ponto a ponto. Na reta final da parcial, a equipe brusquense vencia o time da casa por 23 a 22 quando uma verdadeira queda de braço iniciou. O placar apontava 24 a 24, depois 25 a 25, até chegar em 27 a 27. Aí as visitantes abusadas conseguiram os almejados dois pontos de diferença, vencendo o set por 29 a 27.

No segundo, a situação foi levemente mais tranquila para o time de Brusque, apesar de largar perdendo. A virada aconteceu depois do 15º ponto, e a partir daí a Abel não saiu mais da vantagem, fechando o set em 25 a 23. Com 2 a 0 no placar, o time da casa resolveu reagir. Aproveitou a energia do ginásio recheado de apaixonados pelo voleibol para ressuscitar dentro da partida, e venceu o set com propriedade: 25 a 21. Ainda sem fôlego e tombado pelo set perdido, o time de Brusque perdeu a parcial seguinte por 25 a 22.

O tie-break foi a redenção da equipe da Abel. Voltando a se concentrar e ignorando a pressão da torcida, o time construiu a vantagem de pontos, viu ela diminuir, mas conquistou a vitória. O placar apontava 15 a 11 para a aguerrida equipe brusquense e vitória na estreia da competição.