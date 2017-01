Abertura de novo lar de idosos em Brusque ampliará oferta de vagas em 20% Lar de Idosos Vó Adele abrigará até 22 moradores; empresa estuda oferecer creche diurna

A partir de março, Brusque deve reduzir a fila de espera por vagas de atendimento especializado a idosos. Isso porque um grupo de empresários anunciou a abertura de um novo lar para pessoas acima dos 60 anos, no Jardim Maluche.

O Lar de Idosos Vó Adele abrigará até 22 moradores. Os sócios também estudam oferecer atendimento durante o dia, ou seja, sem pernoite.

Hoje, Brusque conta com outras duas instituições [ver no detalhe] que oferecem, juntas, 100 vagas. O número foi reduzido em 2015, quando o Asilo Nossa Senhora do Carravaggio, anexo ao Hospital Azambuja, fechou as portas. O local atendia cerca de 15 idosas.

O novo lar de idosos, idealizado pelos brusquenses Marcelo Debrassi e os irmãos Ramires e Rauner Farias, está em fase de conclusão. O ambiente de área total de mais de 830 metros quadrados passa por reforma desde outubro do ano passado. Neste momento falta a colocação de vidros e portas, a finalização das aberturas e a preparação do jardim, que terá árvores frutíferas.

O Vó Adele contará com oito leitos, sala de televisão, refeitório, banheiro exclusivo, ar-condicionado, televisão, entre outros benefícios. Profissionais das mais diversas áreas da saúde – médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas e nutricionistas também estarão à disposição.

Debrassi, que é fisioterapeuta e sócio da empresa, conta que o objetivo é aproximar os familiares dos idosos. “Atenderemos todo o Vale do Itajaí, priorizando que os familiares dos nossos idosos estejam presentes com eles. Queremos passar longe daquela ideia retrógrada, onde as pessoas são depositadas e esquecidas num lar”.

Debrassi ressalta que a própria escolha do local – na rua Oscar Maluche, próximo ao prédio da Salutar Centro de Saúde -, foi pensando com o intuito de facilitar o acesso e a logística das famílias.

A secretária de Assistência Social e Habitação, Mariana Martins da Silva, visitou o espaço onde será o lar. Ela avalia que Brusque, que tem uma longevidade acima da média nacional, necessitava de mais uma opção de acolhimento para pessoas acima de 60 anos. “Temos certeza que agregará muito para a cidade, que terá um espaço diferenciado, com profissionais multidisciplinares que atenderão com carinho os idosos”.

Sonho antigo

Fisioterapeuta graduado em 2003, Debrassi conta que de 2004 a 2009 morou na Itália, onde trabalhou em clínicas geriátricas. No seu retorno ao Brasil, ele idealizou a criação de um lar de idosos, sonho que começou a se concretizar há três anos, quando o fisioterapeuta começou a atender um familiar do seu sócio, Ramires Farias, e ambos observaram que além de fazer um trabalho gratificante, seria um bom negócio.

A partir disso, em fevereiro de 2016, os sócios iniciaram um mapeamento, onde perceberam que havia uma fila de espera significativa tanto em Brusque como em cidades da região.