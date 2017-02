Acibr quer ampliar Escola de Negócios para outras cidades do estado Modelo de ensino, voltado a empresários e colaboradores associados à entidade, foi apresentado à Facisc

A Associação Empresarial de Brusque (Acibr) esteve na tarde de ontem na sede da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), em Florianópolis. O objetivo da visita foi apresentar a Escola de Negócios para a federação e discutir possíveis parcerias para que o produto desenvolvido pela Acibr possa ser ampliado para outras associações empresariais do estado.

Lançada em outubro de 2016, a Escola de Negócios da Acibr é mantida em parceria com o Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e disponibiliza 24 cursos de curta duração, nas áreas de Administração e Recursos Humanos. Todos os cursos são oferecidos na modalidade de Ensino à Distância e direcionados exclusivamente às empresas associadas à entidade e seus colaboradores.

Na oportunidade, o presidente da Acibr, Halisson Habitzreuter; o diretor Executivo da entidade, Candido Godoy; o reitor da Unifebe e diretor para Assuntos das Pequenas e Micro Empresas da Acibr, Günther Lother Pertschy; e o coordenador do curso de Administração da universidade, George Wilson Aiub; falaram sobre os objetivos da escola, os cursos disponibilizados, o funcionamento da plataforma e principalmente os diferenciais do mesmo.

“Esse é um produto feito para empresas, não é um programa acadêmico adaptado a elas. Ou seja, desde o início ele foi criado com o ‘DNA empresarial’, com linguagem acessível, que possa atingir tanto empresários de pequenos, médios e grandes negócios como seus colaboradores de várias faixas etárias”, explicou Habitzreuter.

Ineditismo

Para o vice-presidente do Setor da Indústria da Federação, André Gaidzinski, a Escola de Negócios é algo inédito e pode ser direcionada para outras regiões de Santa Catarina para atender a demanda das 34 mil empresas e 146 associações empresariais no estado que integram a Facisc. “A proposta vem em um formato diferenciado, que particularmente nunca tinha visto. Podemos realmente pensar em uma parceria estadual, como um produto para ser oferecido às empresas, melhorando o nível do nosso empreendedor catarinense para ser mais competitivo em relação a outros estados”, avaliou.

Além dele, participaram do encontro o diretor Executivo da Facisc, Gilson Zimmermann, e o assistente de projetos do setor de Inovação, Diogo Borba.

Para o presidente da Acibr, as expectativas são as melhores possíveis, já que a Escola de Negócios tem um grande potencial e pode ser adaptada conforme as necessidades das demais empresas em Santa Catarina. “A Facisc conseguiu ver o diferencial desse produto e acreditamos que será uma grande ferramenta para a classe empresarial. Esperamos realmente que isso possa ser um produto da federação, disponibilizado para outras associações empresariais”, ressaltou.

A escola

Todos os cursos da Escola de Negócios ACIBr são direcionados às empresas associadas à entidade e seus colaboradores, todos com um preço único de R$ 75. Para se inscrever basta acessar o endereço eletrônico www.acibr.org.br e clicar em “Escola de Negócios”. Lá o processo é simples e consiste em escolher o curso desejado, fazer um rápido cadastro e começar o estudo.

Totalmente digitais, os cursos são à distância e oferecem ao aluno mais flexibilidade de acesso ao conteúdo, na escolha do melhor dia e horário para receber o conhecimento. A plataforma disponibiliza textos e vídeos, além de leituras complementares e sistema próprio de avaliação.

Na área de Administração são oferecidos cursos como Qualidade nas Empresas, Administração do Tempo, Atendimento ao Cliente, Curso Básico de Liderança, Desenvolvimento de Líderes, Técnica de Vendas, entre outros. Já na área de Recursos Humanos, Treinamento de Equipes, Gestão de Conflitos Organizacionais, Marketing Pessoal e Rotinas Trabalhistas são algumas opções. A previsão é de que até o mês de março 29 cursos estejam disponíveis.

Os colaboradores das empresas associadas também podem adquirir os cursos diretamente. Basta entrar em contato com a Acibr e fazer a inscrição. A partir daí, será solicitado a comprovação de vínculo com a empresa associada, que pode ser uma declaração da empresa ou cópia da folha de pagamento. Mais informações: (47) 3351-1588.