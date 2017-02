Acidente na SC-410 deixa um morto e três feridos graves Choque entre um Golf e Santana aconteceu entre Nova Trento e São João Batista

Um grave acidente na rodovia SC-410, altura do KM 30, em Nova Trento, deixou um morto e três feridos por volta das 02h15 deste domingo, 26.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o choque frontal envolveu um veículo Santana Quantum, de cor marrom, com placas de São João Batista, e um Golf preto, com placas de Nova Trento.

A vítima fatal estava no Santana e foi identificado como José Natalino Rodrigues, 28 anos, morador de São João Batista. Com ele estava uma mulher de 43 anos que não teve o nome divulgado e foi encaminhada para o Hospital Municipal Monsenhor José Locks.

No Golf estavam dois homens com 36 e 47 anos que foram socorridos para um hospital de Florianópolis e ainda não tiveram os nomes divulgados.

Rodrigues morreu no local do acidente e o Instituto Médico Legal (IGP) foi acionado para fazer o levantamento e recolhimento do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações preliminares colhidas pela PMRv, o motorista do Santana, que seguia de São João Batista para Nova Trento, teria invadido a pista contrária e atingido o Golf que seguia no sentido contrário.

Por conta do acidente, a rodovia ficou interditada por um certo tempo na madrugada e posteriormente o trânsito foi liberado, mas fluiu de forma lenta até que o trabalho da PMRv e do IGP fosse concluído, com a remoção dos veículos do local.