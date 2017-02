Acompanhados de mais de 3 mil torcedores, jogadores do Corinthians treinam no Augusto Bauer Estádio ficou sem energia elétrica meia hora antes da chegada da equipe

Era treino, mas parecia dia de jogo. Mais de 3 mil torcedores acompanharam o treino do Corinthians na noite desta terça-feira, 28, nos ajustes finais para a partida contra o Bruscão. Os gramados do Gigantinho também foram amplamente divulgados pela imprensa nacional. Repórteres e cinegrafistas de Rede Globo, ESPN e Fox Sports apresentaram o treinamento do técnico Fábio Carille.

Trouxeram a luz

A torcida já se concentrava em grande número nos portões do Augusto Bauer. O treinamento estava marcado para as 19h30, mas aproximadamente 19h houve falta de energia no estádio e nos arredores. Membros da diretoria do quadricolor cogitaram usar o gerador de energia que está no local para casos de queda de energia durante a partida oficial.

Por sorte, o clube foi poupado do custo extra da utilização do equipamento. Quando o ônibus da equipe alvinegra apontou na avenida Lauro Müller – para delírio dos milhares de torcedores presentes -, a luz voltou. A Polícia Militar e os seguranças da equipe ajudaram a conter a torcida enquanto o elenco entrava pelos fundos do estádio.

Cerca de 15 minutos depois, os portões foram abertos para a torcida em geral. Em instantes, todos os espaços do Gigantinho foram tomados por fanáticos pelo Timão. Entre eles também estavam alguns torcedores usando a camisa do Brusque.

O treino

Depois do aquecimento, os atletas fizeram um rachão em espaço reduzido, utilizando o campo pela metade. No treino, foi possível observar o rascunho da equipe de Carille. Jadson, badalada nova contratação do Timão, treinou entre os reservas. Jô, autor de gol no dérbi, também foi preterido no treino.

A equipe deve fazer o esquema ‘feijão com arroz’, apostando no 4-4-2. No treino, os titulares foram: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Fellipe Bastos, Maycon e Léo Jabá; Romero e Kazim.