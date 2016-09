Acompanhe o colóquio do Grupia com os candidatos a prefeito de Brusque Nesta quinta-feira, 8, serão entrevistados Jadir Pedrini (PROS) e Jones Bosio (DEM)

O Município Dia a Dia transmite a partir das 8h30 desta quinta-feira, 8, a segunda de uma série de três sabatinas com os candidatos a prefeito de Brusque intitulada de Colóquio com os Prefeituráveis 2016.

A realização é do Grupo de Proteção da Infância e da Adolescência (Grupia), com a mediação de Paulo Vendelino Kons, direto da sala de reuniões do Centro Empresarial de Brusque.

Nesta semana serão entrevistados os candidatos Jadir Pedrini (PROS) e Jones Bosio (DEM), com seus vices, Roberto Prudêncio Neto (PSD) e Moacir Giraldi (DEM), respectivamente.

Formato

São previstos quatro momentos para a sabatina. No primeiro, o mediador da conversa e presidente do Grupia, Paulo Kons, fará a apresentação inicial e um questionamento abrangente ao candidato, sobre o porquê de postular a chefia do Executivo municipal e principais diretrizes de governo.

São 20 minutos para a resposta, que pode ser compartilhada com o candidato a vice-prefeito.

No segundo momento, também com tempo estimado de 20 minutos, o candidato a prefeito responderá perguntas sobre temas diversos, como saneamento básico, questionamento proposto pelos organizadores da Campanha da Fraternidade; desenvolvimento econômico (pergunta da Acibr); moradores de rua (pergunta do Conselho de Pastores); e atenção aos trabalhadores (tema proposto pelo Fórum Sindical).

Conforme a disponibilidade de tempo e a critério do mediador, também poderão ser feitas perguntas aos candidatos pelos meios de comunicação que apoiam o evento.

O terceiro momento da sabatina está reservado a questionamento ao candidato pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (Comad). Será entregue ao candidato uma cópia do Plano Municipal de Enfrentamento às Drogas e de minuta de lei que “institui a política municipal sobre drogas”.

No encerramento do encontro será reservado espaço para as considerações finais do candidato, o qual também deverá assumir compromisso de voltar ao Grupia no próximo ano, caso eleito, também em agosto, para prestar contas.

Acompanhe ao vivo, neste link, a partir das 8h30 desta quinta-feira, 8 de setembro