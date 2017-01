Acusados de destruírem antenas de rádio são procurados pela polícia Quem tiver informações sobre as identidades dos suspeitos deve entrar em contato pelo número 197

A Polícia Civil divulgou as imagens de dois homens, que são acusados de destruírem antenas de rádio no município. Como está em fase de investigação, a polícia não pode repassar muitos detalhes do caso.

Porém, se alguém reconhecer os suspeitos pelas imagens, deverá entrar em contato pelo número de emergência 197, da Polícia Civil. A denúncia é anônima e completamente sigilosa.