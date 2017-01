Acusado de furtar bicicleta em supermercado é procurado pela polícia Informações da identidade do criminoso deve ser repassado pelo número 197

A Polícia Civil divulgou as imagens do acusado de furtar uma bicicleta no estacionamento de um supermercado, na manhã de sexta-feira, 20, na rua Germano Schaefer, no Centro. As câmeras de monitoramento flagraram toda a ação.

O proprietário relatou para a polícia que deixou o veículo no bicicletário e foi até o estabelecimento. Assim que voltou, a bicicleta, da marca Fischer, preta, não estava mais.

Se alguém souber a identificação do acusado deve denunciar para a polícia, de forma anônima e sigilosa, pelo telefone 197.

Homem encontra própria moto furtada em trilha, próximo de casa

Um homem relatou para a Polícia Civil que na manhã desta quinta-feira, 26, encontrou a motocicleta, Titan KS, verde, abadonada em uma trilha, próxima a sua residência, na estrada geral do Ribeirão do Mafra, no bairro São João.

O veículo havia sido furtado no sábado, 21, e apenas na segunda-feira, 23, ele percebeu o crime. Segundo o proprietário, um homem foi quem o avisou sobre o veículo, pois passou pelo local e viu um objeto amassado em meio à trilha.