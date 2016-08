AD Brusque busca recuperação contra Balneário Camboriú, no Campeonato Catarinense de Basquete A partida será realizada nesta quinta-feira, 1, na Arena Multiuso, às 20h30

Nesta quinta-feira, 1, a Associação Desportiva Brusque (AD Brusque) recebe o time de Balneário Camboriú pela primeira rodada do returno do Campeonato Catarinense de Basquete. Após a derrota em casa para a Apab/Blumenau, o time caiu para a quarta colocação do grupo, fora da zona de classificação. O confronto contra o lanterna pode marcar o retorno da equipe à área nobre da tabela. A partida acontece na Arena Multiuso, às 20h30.

O próximo adversário da equipe brusquense, Balneário Camboriú, é o lanterna da chave e perdeu os cinco jogos disputados no turno. “Este parece ser o melhor oponente que poderíamos ter neste momento em que vamos buscar a correção dos erros da última partida. Na ida vencemos por 72 a 69 deles depois de fazer um grande primeiro tempo. Na próxima partida vou fazer de tudo para que o meu time fique em cima deles o jogo todo”, afirma o treinador do time, Bicudo.

Dos seis clubes do grupo, três passam para a próxima fase. “Entramos no returno para vencer todos os jogos. Mas calculo que com quatro vitórias passamos fácil. Na verdade, a nossa classificação é muito provável. Temos dois jogos chaves contra Joinville e São José”, destaca Bicudo.

A AD Brusque recebe o apoio de Fundação Municipal de Esportes (FME), Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e Aradefe.