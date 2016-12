Adolescente com 50 passagens pela polícia é apreendido em Itajaí Ele já tem registros por crimes como furto e tráfico de drogas

A Polícia Militar apreendeu um adolescente nesta segunda-feira, 26, à tarde, no bairro Cabeçudas, em Itajaí.

Os PMs suspeitaram da atitude do jovem e o abordaram. Inicialmente, ele mentiu o nome e não apareceu nada no sistema. No entanto, depois ele falou o nome verdadeiro e foi constatado que havia um mandado de apreensão contra o menor de idade.

Ele foi apreendido. De acordo com a PM, o adolescente já tem 50 passagens pelos crimes de furto, tráfico de drogas, dentre elas crack, receptação, violência doméstica, lesão corporal dolosa contra mulher, entre outros.