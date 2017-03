Adolescente é detido ao tentar vender bicicleta furtada, em Brusque Vítima fingiu interessa na compra do veículo e acionou a polícia

Na tarde desta quinta-feira, 2, a Polícia Civil de Brusque apreendeu em flagrante um adolescente de 17 anos, que estava com bicicleta furtada.

Minutos antes a vítima esteve na delegacia para registrar a ocorrência de furto e relatar que o acusado havia anunciado o veículo no Facebook por R$ 150, usando perfil falso.

Com isso, a vítima entrou em contato com o vendedor sem se identificar e marcou um local para buscar o veículo. A equipe de investigação foi ao local com ele e apreendeu o menor por receptação.

O adolescente foi entregue ao responsável legal, que se comprometeu a apresentá-lo na Vara da Infância e Juventude para responder pelo caso.