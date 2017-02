Adolescentes são conduzidos à delegacia de Brusque após furto de bicicleta Fato aconteceu na madrugada deste domingo, 26

Dois adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Policia Civil de Brusque após furtar uma bicicleta. O fato aconteceu na rua Joaquim Zucco, no Nova Brasília, por volta da 1 hora da madrugada deste domingo, 26.

Conforme relatório da PM, após ser informado do furto, a guarnição abordou dois adolescentes na rodovia Antônio Heil com a referida bicicleta. Eles foram apreendidos e conduzidos à delegacia para as providências cabíveis.