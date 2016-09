Adolescentes são detidos com maconha, próximo ao pavilhão da Fenarreco Com os suspeitos estavam duas porções da droga, que foram apreendidas junto com eles

Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram detidos pela Polícia Militar na manhã de terça-feira, 20, na rua Gentil Batisti Archer, no Centro, próximo ao pavilhão da Fenarreco. Durante rondas, os policiais encontraram os suspeitos e em revista pessoal, encontraram duas porções de maconha com eles. Os dois foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.