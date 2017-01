ADR Brusque recebe o vice-presidente do Badesc no Dia de Ação de Governo Encontro foi realizado na sede da ADR na quarta-feira

A Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque recebeu, na quarta-feira, 25, a visita do vice-presidente e diretor de Desenvolvimento de Negócios do Badesc, Justiniano Pedroso, dentro da 5ª edição do Dia de Ação de Governo. Justiniano, acompanhado do secretário executivo da ADR, Ewaldo Ristow Filho, conversou com a imprensa, se reuniu com prefeitos e empresários, e visitou a obra de pavimentação da Rua São Pedro, em Guabiruba, financiada com recursos do Badesc.

Além do trabalho executado pelo Badesc, o vice-presidente falou aos veículos de comunicação sobre a assinatura do financiamento para obras de prolongamento do canal extravasor de Brusque, no valor de R$ 4 milhões, ocorrida na terça-feira, 24, no gabinete do governador Raimundo Colombo. Os próximos passos são a elaboração do projeto pela Prefeitura de Brusque e a avaliação pelos engenheiros do Badesc.

Após a aprovação, a obra poderá ser licitada. “O recurso está garantido para o município. Já avisamos ao Banco Central que aquele valor está destinado ao município de Brusque. Agora é uma questão de agilidade junto à prefeitura”, explicou Pedroso.

Encontro com prefeitos e empresários

Após a coletiva de imprensa, Justiniano Pedroso e o secretário Ewaldo Ristow Filho, receberam prefeitos, vice-prefeitos e líderes empresariais da região para uma conversa sobre os investimentos do Badesc na região e as opções de financiamento disponíveis.

“Durante o governo Raimundo Colombo já investimos R$ 25 milhões na região da ADR Brusque através do Badesc Cidades”, informou. Atualmente, são R$ 11 milhões em contratos vigentes em linhas de crédito tanto para o setor público como para o privado.

No programa Microcrédito Juro Zero a Agência de fomento investiu R$ 8,2 milhões, atendendo cerca de três mil microempreendedores individuais. Nesta linha, os participantes têm acesso a uma linha de crédito de até R$ 3 mil.

Outro financiamento é o Badesc Emergencial. A finalidade desta linha é financiar a recuperação da estrutura física, manutenção e fortalecimento da capacidade de geração de emprego e renda para empreendimentos privados, localizados em Municípios do Estado de Santa Catarina, atingidos por desastres naturais e abrangidos por decretos de Estado de Calamidade Pública ou de Situação de Emergência, reconhecidos pela Defesa Civil Estadual.

Em 2011, após a enchente que atingiu Brusque, o Badesc investiu R$ 14,1 milhões em empresas situadas na região através de suas linhas emergenciais, que também engloba o Badesc PER.

Justiniano Pedroso também destacou o Inovacred, que disponibiliza suporte financeiro às empresas e outras instituições para investimentos em introdução de novos produtos, processos, serviços, marketing ou inovação organizacional, visando ampliar a competitividade das empresas no mercado.

“Realmente, hoje talvez seja o melhor recurso que exista, com juros de 7,5% ao ano. É destinado a projetos inovadores. É uma linha que vem de encontro ao nosso empreendedor catarinense”, ressaltou o vice-presidente.

Para quem precisa de agilidade, a Agência de Fomento de Santa Catarina disponibiliza o Badesc Fácil, onde o todo o procedimento pode ser feito on-line através do www.badescfacil.com.br.

Presente na reunião, o reitor da Unifebe, Günther Lother Pertschy, disse que fez questão de participar do encontro para agradecer o trabalho feito pelo Badesc junto ao Centro Universitário de Brusque. “É um momento de agradecer o Badesc por tudo que concretizamos através de suas linhas de financiamento”.

O secretário executivo da ADR Brusque, Ewaldo Ristow Filho, agradeceu a presença de Justiniano e a disponibilidade em trazer aos veículos de comunicação, empresários e prefeitos o que é o Badesc, onde e de qual forma ele atua. “Com o auxílio do Badesc as empresas e o setor público podem engrandecer ainda mais seu trabalho, pois há uma gama de oportunidades que a Agência de Fomento de SC oportuniza.

A visita do vice-presidente do Badesc, Justiniano Pedroso, encerrou com uma vistoria na obra de pavimentação do primeiro trecho da Rua São Pedro, em Guabiruba, financiada com R$ 1,9 milhão em recursos do Badesc.

Também estiveram presentes no Dia de Ação de Governo os prefeitos de Canelinha, Moacir Montibeller; Guabiruba, Mathias Kohler; os vice-prefeitos de Brusque, Ari Vequi, e de Guabiruba; Valmir Zierke; o assessor de Desenvolvimento de Negócios, Giuliano Wolf; além de gerentes da ADR Brusque e empresários.