Afeg conquista bicampeonato da Copa Rancharia Atletas foram recepcionados com festa em Guabiruba após título na categoria Sub-16

Os atletas da Associação de Futebol Educacional de Guabiruba (Afeg) foram recepcionados com grande festa no domingo, 29, após a equipe da categoria Sub-16 conquistar o bicampeonato da Copa Rancharia. O título veio após uma campanha invicta, com impressionantes seis vitórias em seis jogos.

Na grande final, os meninos guabirubenses atropelaram o Select Gold por 5 a 0. Além do título do time Sub-16, a Afeg Guabiruba ainda chegou nas semifinais com as outras duas categorias. A grande campanha fez com que os atletas fossem muito festejados na chegada à cidade. Os jogadores foram recepcionados com faixas e pelo prefeito Matias Kohler e vice, Valmir Zirke, em frente à prefeitura.

O projeto da Afeg conta com apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude da cidade.

Sobre a Copa Rancharia

A competição disputada no interior de São Paulo é considerada uma das grandes vitrines do futebol de base do país. Em 2017, a disputa bateu recorde de atletas. Foram 3,2 mil jogadores de oito categorias, do Sub-11 ao 18. A Afeg foi representada em três categorias: Sub-13, 15 e 16. No total, a competição contou com 156 times de 60 equipes.