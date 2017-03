Agências de emprego de Brusque têm mais de 140 vagas em aberto Confira levantamento exclusivo feito pelo jornal Município Dia a Dia

O Município Dia a Dia realizou um levantamento das vagas de emprego disponíveis em Brusque neste mês de janeiro. Foram consultadas quatro agências que contam com vagas abertas nas mais variadas áreas. Ao todo, o município conta com mais de 140 vagas em aberto, tanto no município como em cidades como Guabiruba, Itajaí, Ilhota e Gaspar.

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho divulgados na semana passada, mostram que a diferença entre admissões e demissões nunca foi tão grande em Santa Catarina desde 2003, quando começou o registro do balanço anual de empregabilidade.

Em 2015, o estado demitiu mais do que contratou, com o fechamento de 58.599 vagas formais. Antes de 2015, o ano de pior índice foi 2003, quando havia um saldo positivo de 51.176 vagas com carteira assinada. O ano com melhor índice de contratação foi 2010, com diferença positiva de 112.398 admissões.

Ao todo, segundo o Ministério do Trabalho, Santa Catarina empregou 1.047.695 novos trabalhadores com carteira assinada e demitiu 1.106.294 em 2015. Os setores que mais fecharam postos foram serviços, com 362.024, indústria de transformação, com 329.653, e comércio, com 257.563.

Degrau do Sucesso

Auxiliar de Amostra (PCD) – vaga para pessoas com deficiência;

Auxiliar de Produção – com experiência em estamparia (corte, sublimação e prensa);

Auxiliar de produção – com experiência em produção, ramo indiferente;

Eletricista Industrial – com experiência em tinturaria (rama, calandra, caldeira), com cursos na área, disponibilidade de mudança (Ilhota);

Inspetor de Qualidade – com experiência na função no ramo têxtil, experiência com liderança, disponibilidade para 3° turno;

Enfermeiro(a) Auditor(a) – com experiência na função, auditoria de exames e contas médicas, com registro no Coren;

Balconista (Restaurante) – com experiência na função preferencialmente em restaurante, prática com caixa;

Auxiliar Comercial – com experiência em rotinas comerciais administrativas;

Auxiliar de talhação – necessário experiência na função, vagas em horário comercial, 1° ou 2° turno;

Auxiliar de pizzaiolo – com experiência na função;

Tempo e Trabalho

Coordenador(a) de Central de Distribuição;

Coordenador(a) de Custos e Planejamento;

Coordenador(a) de Processos de Produção;

Coordenador de Relações com o Mercado – Serviços (Itajaí);

Supervisor(a) de Vendas – Nacional;

Agente de Viagens;

Analista Financeiro Pleno;

Assistente Administrativo – Expedição Logística (Itajaí);

Assistente Contábil;

Assistente de Recursos Humanos;

Atendente de Panificadora ;

Auxiliar de Secretaria Escolar;

Auxiliar Consultório Odontológico;

Caixa para Instituição Financeira / Bancos;

Estagiário(a) Administração e Marketing;

Selecionador(a) de Pessoal;

Representante Comercial Serviços Automotivos;

Vendedor(a) Técnico(a) Químico(a);

Auxiliar de Desenvolvimento área de Moda;

Assistente de Ficha Técnica-Confecção;

Desenhista – Corel – Ilustrator;

Estilista;

Estilista para Desenvolvimento Magazine (Gaspar);

Estilista para Desenvolvimento Fashion;

Auxiliar de Produção Têxtil;

Conferente de Central de Distribuição (CD);

Costurador/Costureira Retista (Guabiruba);

Costureira Peça Piloto (Brusque/Guabiruba);

Modelista (Guabiruba);

Analista de Métodos e Processos – Confecção (Gaspar);

Auxiliar de Depósito – Transportadora;

Confeiteiro(a);

Monitor Educacional;

Motorista Caminhão Munck;

Pessoas com Deficiência;

Professor(a) de Geografia

Vagas Brusque

Técnico em CFTV;

Ponteador;

Dobrador CNC;

Gerente Comercial;

Vendedor;

Cozinheiro(a)/ Chef de cozinha;

Vendedor Interno;

Vendedor Externo;

Professor de inglês/espanhol;

Vendedora;

Modelista;

Assistente comercial;

Estampador manual;

PPCP/Compras;

Latoeiro;

Corretor de imóveis

Céu RH

Atendente/Caixa;

Costureira;

Atendente de café (2 vagas);

Atendente de sorveteria;

Inspetor (a) de qualidade;

Caixa;

Cozinheiro/Assador de carnes;

Borracheiro;

Ajudante de borracheiro;

Cozinheira;

Atendente de sushi;

Empregada doméstica;

Empregada doméstica (meio período);

Faxineira;

Faxineira (meio período);

Operador (a) de sistemas;

Operador (a) de máquina de bordar;

Soldador TIG;

Auxiliar de Expedição;

Auxiliar de Padeiro;

Confeiteiro;

Atendente de Panificadora;

Talhador ;

Enfestado;

Tosador (a) de animais;

Gesseiro;

Operador de CNC;

Revisora;

Serviços gerais/ Manutenção;

Expedidor;

Operador de máquina corte a laser;

Camareira;

Modelista;

Cronoanalista;

Analista fiscal;

Técnico em segurança do trabalho;

Vendedor (a);

Engenheiro (a) de produto (em confecção);

Supervisor de expedição;

Contador (a);

Assistente de Marketing;

Auxiliar de saúde bucal;

Estilista;

Assistente financeiro (2 vagas);

Vendedor (a) varejista;

Vendedor (a) Externo (a);

Gerente de padaria;

Assistente de vendas;

Vendedor (a) de informática;

Comprador (a);

Vendedor (a) decorador (a);

Supervisor (a) de talhação;

Assistente de informática;

Assistente de contas a receber;

Assistente de televendas;

Vendedor (a) de roupas;

Corretor (a) de imóveis;

Caixa de banco;

Gerente comercial;

Analista de PCP de confecção;

PCP;

Analista de encaixe ;

Analista de negócios pleno;

Secretário (a);

Gerente de loja;

designer gráfico (a);

Caixa Junior;

Representante Comercial autônomo;

Representante comercial de produtos químicos;

Líder de produção;

Mecânico;

Assistente administrativo;

Técnico têxtil;

Gerente financeiro;

Promotor de crédito;

Técnico (a) Eletrônico para conserto em bancada;

Gerente de restaurante;

Subgerente de restaurante;

Gerente de vendas em confecção;