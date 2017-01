Agências de turismo da região se animam com grande número de feriados em 2017 Estabelecimentos esperam bastante procura por pacotes de viagens pequenas, com até quatro dias

O setor de turismo projeta vender mais pacotes devido ao número elevado de feriados prolongados que haverá neste ano. A maioria dos feriados cairá numa quinta-feira, propiciando a famosa emenda de datas.

As agências de turismo estão antenadas neste fato e já trabalham com pacotes de curta duração – até quatro dias – para atrair os clientes ávidos por conhecer novos lugares em um curto espaço de tempo, e sem precisar esperar as férias do trabalho.

Ainda é cedo para falar em porcentagem de crescimento, mas a expectativa das agências consultadas pela reportagem é positiva para o ano. Conta, também, o fato de a economia do país estar a melhorar.

Roselania Erthal, proprietária da Rose Cia de Viagens, diz que já há procura de pessoas interessadas em viajar no feriado de 4 de agosto, aniversário de Brusque. “Os feriados prolongados vão facilitar para as pessoas”, afirma.

Rose avalia que os feriadões, como são popularmente conhecidos, vão facilitar bastante para quem pretende viajar em 2017. Após um 2016 mais fraco, a esperança é que esse movimento atraia mais clientes.

O agente de viagens da Geneve Viagens, Rafael Schlindwein, também tem expectativa positiva. “Esperamos que o número de feriados traga um volume de atendimentos interessante. Esse ano será um ponto fora da curva, com mais feriados ainda”, diz.

Para o mercado de turismo, há dois períodos considerados de alta temporada: o fim do ano e o meio do ano. No entanto, os feriados prolongados também têm muita procura, por isso também se enquadram nessa categoria.

Schlindwein diz que datas como o Corpus Christi, que cairá em 15 de junho, já se apresentam como os mais atrativos para os viajantes. Além de cair na quinta-feira, o feriado ficará próximo do Dia dos Namorados (12 de junho).

Pacotes direcionados

Há agência de turismo já trabalhando com a demanda específica por pacotes turísticos para viagens curtas. É o caso da Tomasoni Viagens e Turismo, que já tem um pacote específico para visitar o Chile em junho.

Além disso, a Tomasoni também lançará, nos próximos dias, um grupo para visitar o Nordeste em setembro. A data de partida deve ser no feriado da Independência do Brasil. A agente de viagens Patricia Kahl diz que a expectativa para o segmento de viagens curtas é bastante positiva em 2017.

Mesmo com a agência parada durante o período de festas, Patricia conta que pessoas conhecidas procuraram se informar sobre os melhores destinos para os feriados prolongados. Segundo a agente, que já tem experiência de mais de uma década no ramo, os clientes devem começar a pesquisar os pacotes a partir da segunda quinzena deste mês.

“Quando o pessoal volta [para o trabalho] é que começa a procura”, diz Patricia. “Acredito que os feriados na quinta e sexta-feira são muito bons para quem quer viagens pequenas”, considera a especialista.

Planejamento é a chave do negócio

Nas três agências consultadas pela reportagem, o Nordeste é o destino mais procurado pelas pessoas para os feriados prolongados. Dois fatores contam para isso: a proximidade, consequentemente, menos tempo de deslocamento, e o preço mais em conta do que os internacionais.

Cidades como Fortaleza (CE) e Natal (RN) estão entre as preferidas dos moradores da região na hora de viajar. Mas, para aproveitar as paisagens paradisíacas, é preciso se planejar com, pelo menos, quatro meses de antecedência.

A recomendação das agências é que os pacotes sejam comprados com cerca de seis meses de antecedência por causa das passagens aéreas. Elas tendem a ficar muito caras em cima da hora. Os bilhetes para o carnaval, por exemplo, já estão caros porque o feriado está logo aí.

Patricia, da Tomasoni, também recomenda observar o calendário para se prevenir. Por exemplo, em outubro existem as festas tradicionais em Santa Catarina, como a Oktoberfest, que impactam no valor da passagem aérea.