Aluna da 2ª série do Ensino Médio é aprovada em Medicina Maria Luiza Kohler acertou 48 de 63 questões e passou na 50ª posição

Maria Luiza Kohler, de apenas 16 anos, começou 2017 com uma bela surpresa. A jovem, que é estudante do Colégio São Luiz e terminou em dezembro a 2ª série do Ensino Médio, prestou Vestibular da Acafe e foi aprovada em Medicina na Universidade Regional de Blumenau (Furb).

O curso, um dos mais concorridos da instituição – 45 pessoas por vaga -, não foi empecilho para a moradora do bairro Dom Joaquim, que com dedicação e constantes horas de estudo acertou 48 de 63 questões e foi aprovada na quinta chamada, com a classificação de número 50.

A estudante não esperava o resultado positivo e conta que após realizar a prova, ficou um tanto decepcionada, por considerar o nível das questões “extremamente difíceis”. Ela diz que o objetivo era apenas testar seus conhecimentos e ir se preparando para quando terminar o Terceirão. “Eu estava até com um certo receio, pois ultimamente os resultados não estavam saindo como eu esperava. Foi uma grande surpresa e demorou pra ficha cair”.

Maria Luiza começou a decidir o seu futuro profissional ainda na 8ª série, quando cogitou cursar Direito, Fisioterapia e Biomedicina. Neste último, inclusive, ela foi aprovada em primeiro lugar no Vestibular de Verão da Acafe de 2016, também na Furb. E foi essa conquista que lhe impulsionou a fazer Medicina.

A aluna pretende fazer vestibular no fim deste ano também na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Porém, ela afirma que a responsabilidade é grande, ainda mais por já ter passado em outras provas. “É uma ansiedade enorme, é sempre como se fosse a última da minha vida. A expectativa que se cria em cima de mim também é grande, pois como já passei uma vez, tenho que passar de novo”.