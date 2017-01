Amigas tem R$ 1,1 mil furtados de dentro da residência Mulher percebeu movimentação suspeita, mas só constatou o crime no fim do dia

Duas amigas, que residem na mesma residência, foram vítimas de furto, na tarde de quarta-feira, 18, na rua Ilson Edson Raddatz, no bairro Bateas.

A mulher de 50 anos registrou um boletim de ocorrência para informar que trabalha junto com a amiga na parte da frente do terreno da casa.

Durante a tarde, percebeu uma movimentação suspeita, porém não foi verificar. Ao fim do expediente, ao voltar para casa, percebeu que seu quarto e da amiga estavam mexidos e as bolsas abertas. Do local foram levados uma quantia de R$ 1,1 mil.

Notebook é furtado dentro da Biblioteca Municipal

Um notebook da marca HP, de cor cinza, foi furtado na tarde de quarta-feira, 18, na Biblioteca Pública Ary Cabral, na rua Germano Schaefer, no Centro.

Conforme boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil, o objeto estava dentro do setor infantil.