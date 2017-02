Ampebr empossa nova diretoria executiva e conselhos Solenidade contou com diversas autoridades empresariais, associativistas e políticas

A Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) deu posse na noite de quarta-feira, 22, aos 25 diretores e conselheiros que integram sua Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal para o biênio 2017/2018.

A solenidade de posse, realizada na Sociedade Esportiva Bandeirante, contou com diversas autoridades empresariais, associativistas e políticas, além de associados da entidade que completa, em 2017, seus 27 anos de atuação. O empresário Ademir José Jorge é quem presidirá a associação nos próximos dois anos.

“É uma grande honra, como empresário, estar à frente da Ampebr, uma entidade que cada vez mais tem mostrado a real força do associativismo e das micro e pequenas empresas de Brusque e região. Presidir a entidade será um grande desafio, em especial na situação que o Brasil se encontra hoje, com uma economia desestabilizada e desacreditada. Entretanto, junto com os nossos diretores e associados, vamos permanecer demonstrando nossa coragem e capacidade administrativa”, ressaltou Jorge em seu discurso.

O empresário Luiz Carlos Rosin, que deixa a presidência da entidade e assume agora um novo papel, de presidente do Conselho Deliberativo, enalteceu as conquistas da Ampebr nos últimos anos. Entre elas, o Clustex, evento internacional que contou com a presença de representantes de oito países; as oito rodadas de negócios realizadas no período, em que foram comercializadas 7,6 milhões de peças; a construção da sede própria da Ampebr, que foi iniciada em sua gestão; além do Centro de Inovação Tecnológica, em que a Ampebr doou ao governo do estado o terreno para a construção. “O nosso trabalho na Ampebr foi muito intenso nos últimos dois anos, com um volume muito grande de ações.

Deixamos um legado para as próximas gerações, que está sendo implantado e com certeza dará muitos frutos no futuro”, destacou Rosin.

Terra de empreendedores

O ato de posse foi realizado pelo presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas e Micro Empreendedor Individual de Santa Catarina (Fampesc), Alcides Andrade, que classificou Brusque como sendo uma terra de empreendedores e visionários, especialmente pelo trabalho realizado pela Ampebr por meio da Pronegócio. “A Ampebr é uma referência para nós daquilo que acreditamos que é o associativismo de micro e pequenas empresas, com um patrimônio belíssimo que é a Pronegócio. Temos aqui da Ampebr três membros na nossa diretoria estadual, justamente por ser um exemplo para nós de associativismo empresarial”, frisou.

O prefeito de Brusque, Jonas Oscar Paegle, também se disse satisfeito em prestigiar a posse da nova diretoria da entidade. “A Ampebr não pode parar. São os empresários dessas micro e pequenas empresas, lutadores, que movimentam nossa economia, abrem oportunidades de emprego em nossa cidade, aumentam a arrecadação de impostos e movimentam todo o município”.

Para o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque, Ewaldo Ristow Filho, a Ampebr é uma associação muito importante no âmbito estadual, pelo trabalho que desenvolve e que fortalece a economia de Brusque e região. “Com o ritmo que a Ampebr atua, acredito que só tem a crescer mais e mais”, destacou.

O presidente da Associação Empresarial de Brusque, Halisson Habitzreuter, também prestigiou a posse da nova diretoria da Ampebr, e destacou a força da entidade que desde seu início contribui para a economia da região. “A Ampebr sempre representou muito bem a nossa economia, desde a época da Aica [Associação Industrial e Comercial Azambuja, nome anterior], e por meio das rodadas de negócio que realiza, impulsiona as empresas, em especial as ligados ao setor têxtil”.

Michel Belli, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, ressaltou a importância de entidades associativistas, como a Ampebr. “Sou um apaixonado pelo associativismo, que é a união de pessoas em prol do bem comum. Prestigiar a posse da Ampebr, essa instituição maravilhosa, que tantos projetos realiza, é um momento de grande importância. É uma associação que tem pessoas sérias, dedicadas e trabalhadoras à sua frente. Estar aqui é uma maneira de nos aproximarmos ainda mais desta entidade, que tanto faz por seus associados”, disse.