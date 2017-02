André Carvalhal realiza palestra gratuita em Brusque O evento será realizado nesta terça-feira, 7, às 19h30

Com o tema A Nova Era da Moda, o projeto Rotas da Inspiração leva André Carvalhal para uma palestra gratuita em Brusque. A palestra será realizada hoje, no Centro Empresarial de Brusque (Cescb). Com inicio marcado para às 19h30. O evento é voltado para empresários e designers dos segmentos de componentes, calçados, couros e confecção.

André Carvalhal comandou por mais de uma década o departamento de marketing da Farm e foi responsável pelo estouro da marca por todo o Brasil. Também é co-fundador da Malha, professor, escritor e um dos mais célebres nomes de marketing da moda brasileira.

Junto com Carvalhal, outro nome de peso também falará sobre moda. Ilse Guimarães, superintendente da Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), uma das entidades mais ativas no setor da moda brasileira.

As inscrições podem ser feitas neste site