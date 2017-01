Ano começa com 38ºC em Brusque e previsão é de mais calor Sensação térmica chega a 47ºC

O ano começou quente e abafado para os Brusquenses. Minhas estações registraram valores acima de 37ºC neste 1º de Janeiro em nossa cidade, sendo o pico máximo observado no Bairro Centro, de 38,2ºC as 17:18 horas, final da tarde portanto.

Já em outro local de nosso município, no Rio Branco, tivemos calor de 37,9ºC com sensação térmica de 47ºC neste local. E os residentes no Santa Luzia enfrentaram 36,3ºC de temperatura ambiente.

O domingo começou com a presença de muitas nuvens pelos céus de nossa região, que logo foram se dissipando dando lugar ao sol, predominando assim, na maior parte do dia.

No decorrer da tarde, algumas densas se formaram em virtude do forte aquecimento, sem registro de trovoadas na nossa cidade durante o dia.

Previsão de mais calor

Segundo o Climatempo, o calor deverá permanecer na região de Brusque ao longo da semana, maior parte aproveitável para as mais diversas atividades ao ar livre em geral, não descartando a ocorrência das já conhecidas ”trovoadas de verão”, normalmente observadas no final da tarde/início de noite.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas registradas por minhas estações hoje, 1º de janeiro, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo:

23,3ºC com 38,2ºC/Bairro Centro

22,9ºC com 37,9ºC/Bairro Rio Branco

21,6ºC com 36,3ºC/Bairro Santa Luzia

OBS: Minha estação fixada em Guabiruba, Bairro Aymoré, está em fase de testes, não sendo possível no momento, inserir dados daquele equipamento por aqui neste espaço. Creio que no decorrer dos próximos dias, ela esteja apta a fornecer informações confiáveis e tão logo isto seja possível, fará parte da relação deste informativo, contribuindo desta forma, também com registros climáticos do município vizinho à Brusque.