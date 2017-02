Antes e Depois: Frequentadores do Clube Esportivo 10 de Junho

Local: Clube Esportivo 10 de Junho, em Guabiruba

Antes: 1982

Depois: 2016

Quem são:

Da esquerda para a direita

Em pé: Maurinho Dirschnabel (Maurinho), Mauro Fischer ( Mauro), Nilo Dirschnabel ( Major), Valmor Oliota ( Mori), Rogerio Gonçalves (Geo), Jorge Luiz Oliota (Jorge), Evilacio Schmidt (Schmidt), Valmir José Gums (Valmir), Orlando Schaefer (Diretor) e Aniberto Nuss (Diretor)

Agachados: Claudio Evaristo Correa (Claudio), Gervásio Schweigert (Nene), Luiz Schlindwein Filho (Kareka), Jaime Luiz Nuss (Jaime), Evilásio Schweigert (Potça), Vânio Elias Gums (Vânio) e Amarildo Schaefer (Brandão)

Mesmo após três décadas, os amigos e frequentadores do Clube Esportivo 10 de Junho continuam a se encontrar. Muitos dos jogadores, inclusive, foram fundadores do clube. Um deles é Jaime Luiz Nuss, que foi presidente por muitos anos e é o atual administrador do local. Hoje, o clube não participa de disputas de futebol, mas continua ativo na bocha, dominó e canastra.