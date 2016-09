Antes e Depois: Nathan Krieger

Quem é: Nathan Krieger

Local: Antes e depois: Residência da família, no Centro de Brusque

Antes: 1990

Depois: 2016

A máquina de escrever – uma Olivetti Studio 44 – é uma relíquia da família. Há 51 anos o equipamento ocupa um lugar especial no coração dos Krieger. Em 1965, com 15 anos, Nilo Sérgio Krieger, pai de Nathan, ganhou a máquian de presente de seus pais. Hoje, mesmo ainda funcionando perfeitamente, ela é utilizada apenas como peça de decoração. Mas na infância de Nathan rendeu-lhe muitos momentos especiais – na época, era uma de suas brincadeiras favoritas. As fotos, enviadas por Nilo, são uma forma de homenagear o filho, a quem ele nutre um amor especial!