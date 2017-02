Antes e Depois: os irmãos Margit Wanka Kohler e Lothar Wanka

Quem são: Margit Wanka Kohler e Lothar Wanka

Local:

Antes: Estúdio fotográfico do senhor Scharf, no Centro de Brusque

Depois: Casa de um familiar no Guarani, em Brusque

Antes: 1942

Depois: 2017

Irmãos que se amam e se cuidam. Assim pode ser definida a relação de Margit e Lothar, que até hoje estão unidos pelo laço do amor. Os dois irmãos são vizinhos, no bairro Guarani, e gostam de conversar no fim do dia, cada um da varanda da sua casa. Que vocês permaneçam unidos e tenham sempre muitas histórias para contar!