Anvisa suspende venda de 119 lotes de medicamentos Amoxicilina e dipirona sódica da empresa farmacêutica Brainfarma estão entre os remédios que serão recolhidos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da distribuição, comercialização e uso de 119 lotes de medicamentos, como Amoxicilina, Dipirona Sódica, Doril Enxaqueca, Epocler, Polaramine, Lisador, Biotônico Fontoura e Maracugina.

A decisão foi tomada após a empresa farmacêutica Brainfarma, que faz parte do grupo Hypermarcas, anunciar que vai recolher voluntariamente os medicamentos.

Em nota, o laboratório disse que ocorreu um “equívoco operacional no processo de pesagem”. A empresa solicitou a suspensão da distribuição, da venda e do uso de lotes. Os motivos não foram esclarecidos. No entanto, na publicação fala-se em “medida de interesse sanitário”.

Nota do laboratório na íntegra:

“A Brainfarma informa que iniciou o recolhimento voluntário de 119 lotes de medicamentos produzidos entre janeiro e março de 2016, que representam 0.9% do volume produzido pela Companhia, em função de equívoco operacional no processo de pesagem. Não há indicações de que o uso destes medicamentos possa gerar efeitos adversos à saúde, além dos previstos em bula.”

Medicamentos e lotes suspensos:

ACET CIPRO+ETIN 2+0,035MG CPRV CT BL1X21- B16B1353

ACET CIPRO+ETIN 2+0,035MG CPRV CT BL1X21- B16B1354

ACET CIPRO+ETIN 2+0,035MG CPRV CT BL1X21- B16B1355

AMOXICILINA 250MG/5ML PO EXT VD 1X150ML- B15M1517

AMOXICILINA 250MG/5ML PO EXT VD 1X150ML- B15M1516

ATENEUM 50MG COMP CT BL 2X15 – B16A0177

ATORVASTATINA 10MG COMP REV CT BL 2X15 – B16A0449

ATORVASTATINA 10MG COMP REV CT BL 2X15 – B16A0450

ATORVASTATINA 10MG COMP REV CT BL 2X15 – B16A0984

ATORVASTATINA 10MG COMP REV CT BL 4X15 – B16A0991

ATORVASTATINA 20MG COMP REV CT BL 2X15 – B16A0454

BECLONATO SUSP INJ CT AMP VD 1ML+SER – B15J2208

BECLONATO SUSP INJ CT AMP VD 1ML+SER – B15J2450

BIOTONICO FONTOURA N FR 12X400ML- B16A1355

BISUISAN GRAN ENV 12X25X5,5G – B16A0354

CELESTAMINE XPE 120ML OR – B16A0009

CLOR DE AMBROXOL 6MG/ML XPE AD 1X120ML- B16A0012

CONCEPNOR COMP REV CT BL 1X21 – B16A0864

CONCEPNOR COMP REV CT BL 1X21 – B16A0865

CONCEPNOR COMP REV CT BL 1X21 – B16A0866

CONCEPNOR COMP REV CT BL 1X21 – B16A0867

CORISTINA VIT C EFERVESCENTE 10CP- B16A198

CORISTINA VIT C EFERVESCENTE 10CP- B16A1137

DICLO DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL CR 1X60G – B15M2004

DICLO DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL CR 1X60G – B15M2005

DICLO DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL CR 1X60G – B15M2006

DICLO DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL CR 1X60G – B16A0185

DICLO DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL CR 1X60G – B15M2007

DICLO DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL CR 1X60G – B15M2008

DIP BET+FOS BET INJ 1X1ML S/SERINGA – B15L0750

DIP BET+FOS BET INJ 1X1ML S/SERINGA – B15L0751

DIP BET+FOS BET INJ 1X1ML S/SERINGA – B16A0475

DIPIRONA SODICA 1G COMP CT BL 1X10 – B16A1611

DIPIRONA SODICA 1G COMP CT BL 1X10 – B16A1612

DIPIRONA SODICA 1G COMP CT BL 1X10 – B16A1701

DIPIRONA SODICA 1G COMP CT BL 25X4 – B15M1981

DIPIRONA SODICA 1G COMP CT BL 25X4 – B15M1982

DIPIRONA SODICA 1G COMP CT BL 25X4 – B15M1983

DIPIRONA SODICA 1G COMP CT BL 25X4 – B16A1738

DIPIRONA SODICA 1G COMP CT BL 25X4 – B16A1739

DORALGINA DRG CT BL 2X10 – B15M1392

DORALGINA DRG CT BL 2X10 – B15M1393

DORALGINA DRG CT BL 2X10 – B15M1394

DORIL ENXAQUECA BL DISP 6X25X4 CPRV – B15M1550

EPOCLER LIQ FLAC 12X60X10ML – B15M1624

ESCABIN SH FR 24X100ML – B15M1854

FLAVONID COMP REV CT BL 6X10 – B16A0807

FLAVONID COMP REV CT BL 6X10 – B16A0809

FLAVONID COMP REV CT BL 6X10 – B16B0655

FLAVONID COMP REV CT BL 6X10 – B16A0808

FLAVONID COMP REV CT BL 6X10 – B16D0920

FLOMICIN 200MG PO LIOF CT ENV 4X1G – B16A0325

GASTROL SUSP OR CT FR 1X250ML LP – B15M1471

GASTROL SUSP OR CT FR 1X250ML LP – B15M1472

GASTROL SUSP OR CT FR 1X250ML LP – B16A0057

GASTROL TC SUS OR CT FR 1X240ML LP – B16A0046

GASTROL TC SUS OR CT FR 1X240ML LP – B16A0047

GESTRADIOL COMP CT BL 1X21- B16B1356

HISTAMIN 2MG COMP CT BL 1X20 – B16A0568

HISTAMIN 2MG/5ML XPE FR VD AMB 1X100ML – B15M0569

HUMECTOL-D COMP REV BL 24X2X10 – B15M1654

LIDOGEL 2% CT BG ALUM 1X30G – B15M1908

LIDOGEL 2% CT BG ALUM 1X30G – B15M1910

LIDOGEL 2% CT BG ALUM 1X30G – B15M1911

LIDOGEL 2% GEL TOP CT BG 50X30G – B15M1893

LIDOGEL 2% GEL TOP CT BG 50X30G – B15M1894

LIDOGEL 2% GEL TOP CT BG 50X30G – B15M1895

LIDOGEL 2% GEL TOP CT BG 50X30G – B15M1896

LISADOR GOTAS 10ML AG – B16A0083

LORATADINA 10MG COMP CT 12 CP- B15M1915

LORATADINA 1MG/ML XPE FR 1X100ML – B15M2114

LORATADINA 1MG/ML XPE FR 1X100ML – B15M2115

LYDIAN 2,0MG+0,035MG CPRV CT BL 60X1X21 – B16B1358

LYDIAN 2,0MG+0,035MG CPRV CT BL 60X3X21 – B16B1359

LYDIAN CPRV CT BL 1X21 AG – B16B1360

LYDIAN CPRV CT BL 1X21 AG – B16B1361

MAL DEXCLORFENIRAM 2MG/5ML SOL 1X120ML – B16B0673

MAL DEXCLORFENIRAM 2MG/5ML SOL 1X120ML – B16B0674

MARACUGINA LIQ FR 24X150ML – B16A0840

NAPROXENO SOD 550MG COMP REV CT BL 1X10 – B16A0366

NAPROXENO SOD 550MG COMP REV CT BL 1X10 – B16A0367

NAPROXENO SOD 550MG COMP REV CT BL 2X10 – B16A0372

NAPROXENO SOD 550MG COMP REV CT BL 2X10 – B16A0369

NAPROXENO SOD 550MG COMP VER CT BL 1X10 – B16A0368

NEO LORATADIN 10MG COMP CT 12CP – B15M1916

NEO MOXILIN 250MG/5ML PO EXT VD 1X150ML- B16A1534

NEOCOFLAN 11,6 MG/G AERO TOP TUB 85ML – B16A0469

NEOCOFLAN 11,6 MG/G AERO TOP TUB 85ML – B16A0483

NEOLEFRIN XPE FR VD AMB 1X60ML – B16A1069

NEOLEFRIN XPE FR VD AMB 1X60ML – B16A1070

NEOPIRIDIN PAST CT ENV ALUM 3X4 – B16E0724

NEOPIRIDIN PAST CT ENV ALUM 3X4 – B16C2203

NEOPIRIDIN PAST CT ENV ALUM 3X4 – B16C2840

NEOPIRIDIN PAST CT ENV ALUM 3X4 – B16F0920

NEOPIRIDIN PAST CT ENV ALUM 3X4 – B16D1255

NEOPIRIDIN PAST CT ENV ALUM 3X4 – B16D2195

NEOPIRIDIN PAST CT ENV ALUM 3X4 – B16D2196

NEOPIRIDIN PAST CT ENV ALUM 3X4 – B16A1038

NEOSULIDA 50MG/ML SUSP OR FR PL 1X15ML – B15M2181

NEOSULIDA 50MG/ML SUSP OR FR PL 1X15ML – B15M2182

NEOSULIDA 50MG/ML SUSP OR FR PL 1X15ML – B15M2183

NEOTAREN 50MG COMP REV CT BL 1X20 – B16A0007

NEOTAREN 50MG COMP REV CT BL 1X20 – B15M1707

NISTATINA 100.000UI/ML SUSP VD 1X50ML – B15M1821

NISTATINA 100.000UI/ML SUSP VD 1X50ML – B15M1822

NISTATINA 100.000UI/ML SUSP VD 1X50ML – B16A0025

NISTATINA 100.000UI/ML SUSP VD 1X50ML – B16A0022

NISTATINA 100.000UI/ML SUSP VD 1X50ML – B15M1824

NISTATINA 100.000UI/ML SUSP VD 1X50ML – B15M1823

PLANTACIL GRAN CT ENV 20X5G LP – B16A0266

PLANTACIL GRAN CT ENV 20X5G LP – B16A0267

PLESONAX 5MG COMP REV CT BL 25X4 – B15M0591

POLARAMINE REPETABS 1X12 – B16A0054

PREDSIM SOLUCAO 15ML AG – B16A0029

QUADRILON CR CT BG ALUM 1X15G – B16A0008

QUADRILON POM CT BG ALUM 1X15G – B16A0006

TAMARINE GELEIA 150G CT 48X1FR PL N – B16A0337

TAMARINE GELEIA 250G CT 24X1 FR PL N – B16A0339

TERMOPIRONA 1G COMP CT BL 1X10 – B16A1698

TERMOPIRONA 1G COMP CT BL 1X10 – B16A0464

TERMOPIRONA 1G COMP CT BL 25X4 – B15M1984

TERMOPIRONA 1G COMP CT BL 25X4 – B15M1985

TERMOPIRONA 1G COMP CT BL 25X4 – B16A1737

VITASAY STRESS COMP REV 12X30 – B15M0544