AO VIVO: Assista ao primeiro debate com os candidatos a prefeito de Brusque Evento será realizado no auditório da Faculdade São Luiz nesta sexta-feira, 2, das 9h às 11h30

A Faculdade São Luiz promove nesta sexta-feira, 2, a partir das 9h30, o primeiro debate entre os sete candidatos à Prefeitura de Brusque. O evento será realizado no auditório da instituição, no Centro, e conta com o apoio de parte dos meios de comunicação da cidade, entre eles o Município Dia a Dia.

Esta é a quarta vez que a instituição promove o debate entre os candidatos. A previsão da organização é de que o debate, dividido em três blocos, tenha duas horas e meia de duração.

Todos os sete candidatos a prefeito foram convidados a participar do debate, o qual será transmitido ao vivo pelo portal do Município Dia a Dia, com geração das imagens pelo Canal X. As propostas de formato foram aprovadas em duas reuniões envolvendo representantes dos candidatos e dos meios de comunicação.

Os blocos

Conforme o formato aprovado, o primeiro bloco será de perguntas de jornalistas aos candidatos. O mediador, professor José Francisco dos Santos, realizará o sorteio do veículo de comunicação que fará a pergunta e, em seguida, o do candidato que a responderá.

No segundo bloco, os candidatos farão perguntas entre si. Nesse caso, o moderador sorteia o nome do primeiro candidato a perguntar.

Em seguida, sorteia o nome do candidato que irá responder a primeira pergunta, que é feita imediatamente. Após a resposta, novo sorteio é realizado, e assim sucessivamente, até retornar ao candidato que fez a primeira pergunta.

No terceiro e último bloco, os candidatos responderão a perguntas previamente elaboradas por estudantes, professores e funcionários da Faculdade São Luiz.

O formato prevê que o mediador faça o sorteio da pregunta e, na sequência, do candidato que irá respondê-la. Em todos os blocos do debate, as perguntas são de temas livres e variados.

Manifestações

A organização do evento informa que não será permitida qualquer tipo de manifestação partidária no local do debate, tais como faixas, bandeiras, uso de camisetas ou distribuição de material político, tanto dentro das instalações da faculdade quanto ao redor.

O auditório tem espaço limitado, e parte dele será reservado para convidados dos candidatos. A participação do público no local, portanto, também é limitada à disponibilidade de cadeiras.