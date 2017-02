Apae de Brusque recebe doação do Troco da Bondade de supermercado Campanha foi realizada em 2016 e reverteu mais de R$ 20 mil para a instituição

Na tarde do dia 16, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque recebeu a entrega das doações do ‘Troco da Bondade’, campanha realizada pela loja do supermercado Angeloni. Na oportunidade a Apae foi contemplada com um cheque no valor de R$ 20.733,78, montante arrecadado de setembro a dezembro de 2016.

A Apae de Brusque foi escolhida como primeira entidade do município a ser beneficiada pela campanha promovida pela rede, desde a inauguração da loja em Brusque, no dia 27 de julho do ano passado.

“O objetivo da campanha é incentivar a comunidade toda a contribuir com alguma instituição, a doar aquele pouquinho que sobra no final das compras. A ação é feita em todas as cidades que a rede tem sede e é uma satisfação muito grande podermos ajudar a Apae, que realiza um trabalho tão significativo em Brusque”, comentou no ato da entrega o gerente da loja de Brusque do Angeloni, Elvis Schneider.

Desempenho e dedicação

Além de integrantes da diretoria da Apae de Brusque, diversos alunos também compareceram ao ato para receber a doação e representar a instituição. Para o diretor Social da Apae de Brusque, Márcio Belli o valor doado irá contribuir para o atendimento das necessidades da instituição.”Já passamos dos 300 alunos matriculados para esse anos e com certeza esses recursos são fundamentais para suprir as nossas demandas e manter as ações da Apae”, comentou. Além disso, Belli destacou o empenho dos funcionários da loja, que não mediram esforços para que a campanha fosse divulgada. “É uma satisfação vermos o envolvimento dos colaboradores, que se dedicaram de um modo especial na divulgação da campanha, o que com certeza fez a diferença para a arrecadação dos valores. Esta forma é um gesto de solidariedade e que pode inspirar a outros grupos, ou outros empreendimentos, a realizarem ações assim”, acrescentou.