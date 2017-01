Apartamento é furtado enquanto família passava ano novo na praia Caso ocorreu na rua do Cedro, no Dom Joaquim

Uma mulher de 29 anos registrou boletim de ocorrência na delegacia de Brusque por furto. Ela conta que foi passar a virada do ano em Penha com a família quando recebeu uma mensagem via whatsapp de um vizinho informando que a sua casa havia sido arrombada e que o vigia que trabalha próximo a um comércio teria acionado a polícia. Os policiais foram até o local, mas não localizaram nenhum suspeito.

A vítima relata que para entrar no local, que fica na rua do Cedro, bairro Dom Joaquim, em cima de uma panificadora, o ladrão cortou quatro fios de arame farpado, pulou um muro de aproximadamente dois metros e arrombou a janela de madeira da cozinha.

Outras casas da vizinhança também foram furtadas ou sofreram tentativa de furto. Segundo a vítima, há câmeras de monitoramento nos estabelecimentos próximos.

Da residência foram furtados um notebook, tênis, uma mochila, camisetas e alimentos como carne, lasanha congelada e batata frita.