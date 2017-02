Após denúncia, traficante é preso com três quilos de maconha Ademar Becntold, 64 anos, guardava a maior parte da droga em casa

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima através do telefone 190 por volta das 19h40 desta quarta-feira, 08, informando que um homem que estava circulando com uma bicicleta na rua Maximiliano Furbringer, bairro Rio Branco, estava com certa quantidade de droga e traficando. Uma guarnição foi acionada e localizou o suspeito, identificado como sendo Ademar Becntold, 64 anos.

Com ele foi localizada certa quantia em dinheiro, em valores fracionados e uma pequena quantia de droga. Questionado, ele informou aos policiais que possuía mais droga em sua residência, confirmando a denúncia recebida. Os policiais foram até o endereço indicado e localizaram em um compartimento de um fundo falso mais droga, que pesada totalizou três quilos de maconha.

Becntold recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia, juntamente com a droga e o dinheiro apreendido, para ser autuado em flagrante por tráfico de drogas.