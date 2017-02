Após derrubar motociclista em Brusque, motorista foge do local e é encontrado em Nova Trento Identificação foi facilidade porque uma das placas do Corsa caiu na colisão

Lucas Parisotto Gomes, 20 anos, foi derrubado de sua moto – uma CG 125 – por um veículo, por volta das 20h deste sábado, 25, na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras.

O motorista saiu do local do acidente, mas depois foi localizado em Nova Trento e retornou. A identificação foi facilidade porque uma das placas do Corsa caiu na colisão.

Gomes foi levado ao Hospital Azambuja com suspeita de fratura na perna esquerda, contusão no braço esquerdo e escoriações pelo corpo.