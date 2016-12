Após esfaquear seis vezes o irmão, homem é preso em flagrante em Brusque Agressão ocorreu na manhã deste sábado, no bairro Rio Branco

Uma briga entre dois irmãos terminou em um ferido gravemente na manhã deste sábado, 24, no bairro Rio Branco. Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu o caso, os dois estavam armados com faca, mas apenas um se feriu com gravidade.

Luiz Fernando dos Santos, 34 anos, desferiu seis facadas no irmão, Adenilson Ayres dos Santos, 38 anos, sendo que quatro foram nas costas e outras duas no braço.

Os dois irmãos estiveram em um baile na noite de sexta-feira, 23, e lá começaram os desentendimentos que resultaram na agressão, que ocorreu na residência onde os dois moram. Após esfaquear o irmão, Luiz Fernando fugiu, mas foi preso na rua Edgar Von Buettner.

Segundo o depoimento de Luiz, a discussão começou porque ele é pedreiro e ganha mais que o irmão. Os dois estavam embriagados. Ele será autuado em flagrante por lesão corporal.

Adenilson foi encaminhado ao Hospital Azambuja, ele precisou passar por um drenagem no tórax, mas não corre risco de morte.

Com informações de Levi de Oliveira