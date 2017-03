Após se envolver em acidente de trânsito, homem é detido por dirigir embriagado em Brusque Fato foi registrado por volta das 22 horas da terça-feira, 28

Um homem de 33 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia de Brusque na noite desta terça-feira, 28, por dirigir embriagado. Conforme relatório da PM, o Centro de Operações da Polícia Militar foi informado de um acidente de trânsito com vítima na rodovia Antônio Heil, no Santa Terezinha, por volta das 22h10.

Na ocasião, um dos condutores foi conduzido ao Hospital Azambuja com lesões graves, e o segundo condutor evadiu-se sem prestar socorro à vítima. Diante das informações coletadas no local do acidente, os policiais fizeram rondas e localizaram o suspeito de 33 anos, que apresentava sinais de embriaguez.

Foi realizado o teste do etilômetro, que resultou em 1,00 mg/l. O homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.